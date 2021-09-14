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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok”

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki göstererek, “Karşıtların içinde bir tane bilim insanı yok, aşıyla ilgisi olmayan doktorların çoğu ürün pazarlıyor, istekleri önemsenmek ve şöhret olmak” dedi.

Sağlık 14.09.2021, 20:30
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok”

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki göstererek, “Karşıtların içinde bir tane bilim insanı yok, aşıyla ilgisi olmayan doktorların çoğu ürün pazarlıyor, istekleri önemsenmek ve şöhret olmak” dedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile gazeteci Abdurrahman Dilipak özel açıklamalarda bulundu. Aşı karşıtlarına değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Karşıtların içinde bir tane bilim insanı yok, aşıyla ilgisi olmayan doktorların çoğu ürün pazarlıyor, istekleri önemsenmek ve şöhret olmak” dedi. Aşılanmanın önemini dile getiren Ceyhan “Halkın yüzde 80’ini aşılanırsa salgın biter, aşıdan zarar görmüş bir insan görülmemiş” diye konuştu. Ceyhan, duyarlılığı en yüksek test olarak ise PCR testini işaret ederek zorunlu aşılanmanın olmadığını söyledi.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak ise “Aşıya karşı değiliz, aşı dayatmasına karşıyız” sözleriyle düşüncesini dile getirdi. Dilipak, aşı olmama sebebini “İçeriğini bilmiyoruz” açıklamasıyla yanıtlayarak, “Bu kadar çok aş, insanda mutasyona sebep olacak, PCR testi tam bir sahtekarlık” sözleriyle iddiada bulundu.

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