Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde düzenlenen Omirilik Felci ile Uluslararası Mücadele Sempozyumu’na katılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye’de yaklaşık 150 bin omurilik felci vakası var. Trafik kazası gibi önlenebilir, düşme gibi önlenebilir kazaları engelleyici unsurları geliştirebilirsek omurilik felci hastalığını azaltabiliriz" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü vesilesiyle "Omurilik Felci ile Uluslararası Mücadele Sempozyumu" düzenlendi. Uluslararası alanda uzman doktorlar, düzenlenen sempozyumda video konferans ile bilgilendirme yaptı, hastaların problemler ve yaşadıkları zorluklar dinlendi. Düzenlenen sempozyuma İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katıldı.

“Empati önemlidir, birinin derdini hissedip ona göre davranabilirsek bu iş çözüldü demektir”

Programda konuşan Memişoğlu, “Bugünün anlamı esasında toplumun empati duygularını aktif hale getirmektir. Türkiye’de yaklaşık 150 bin kişide omurilik felci vakası var. Birçok engel empati yöntemi ile muhakkak aşılacaktır. Trafik kazası gibi önlenebilir, düşme gibi önlenebilir kazaları engelleyici unsurları geliştirebilirsek omurilik felci hastalığını azaltabiliriz. Toplumun eğitimi ve bu konudaki farkındalığı ile oluşabilecek şeylerdir bunlar, eğer bir kaza karşısında vatandaşlarımız ne yapması gerektiğini bilirse bu durumu azaltabiliriz. İkinci aşamamız tedavi aşamasıdır, bugün İstanbul’da 8 tane hastanemiz var, bundan 20 sene önce hayalini kuramadığımız robotik tedavi atölyelerimiz var. En önemli şey empati kurup başkasının derdini ve sıkıntısını anlayabilmektir. Başkasının derdini anlayıp ona göre davranmak çok önemlidir, sadece engelli için değil bu her konuda geçerlidir. Birinin derdini hissedip ona göre davranabiliyorsak büyük problemi çözmüşüz demektir" ifadelerini kullandı.