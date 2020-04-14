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Prof. Dr. Kaya: “Elleri aşırı yıkamak cilde zarar verebilir”

DERMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. TAMER İRFAN KAYA, KORONA VİRÜSTEN KORUNMANIN EN ETKİLİ YOLU OLAN EL YIKAMADA ABARTIYA KAÇILMASININ, CİLDİN KORUYUCU YAĞ TABAKASINI BOZARAK ELLERDE KURUMA, PULLANMA, KAŞINMA, KIZARIKLAR VE AĞRILI ÇATLAKLARA NEDEN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. CİLDİ AŞIRI TEMİZLEMENİN KORUYUCU BAKTERİLERE DE ZARAR VERDİĞİNİ BELİRTEN KAYA, “NEMLENDİRİCİLİ VE FAZLA KİMYASAL KATKI İÇERMEYEN SABUN TERCİH EDİN“ UYARISINDA BULUNDU.

Prof. Dr. Kaya: “Elleri aşırı yıkamak cilde zarar verebilir”

DERMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. TAMER İRFAN KAYA, KORONA VİRÜSTEN KORUNMANIN EN ETKİLİ YOLU OLAN EL YIKAMADA ABARTIYA KAÇILMASININ, CİLDİN KORUYUCU YAĞ TABAKASINI BOZARAK ELLERDE KURUMA, PULLANMA, KAŞINMA, KIZARIKLAR VE AĞRILI ÇATLAKLARA NEDEN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. CİLDİ AŞIRI TEMİZLEMENİN KORUYUCU BAKTERİLERE DE ZARAR VERDİĞİNİ BELİRTEN KAYA, “NEMLENDİRİCİLİ VE FAZLA KİMYASAL KATKI İÇERMEYEN SABUN TERCİH EDİN“ UYARISINDA BULUNDU.

14 Nisan 2020 Salı 12:59
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Prof. Dr. Kaya: “Elleri aşırı yıkamak cilde zarar verebilir”

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tamer İrfan Kaya, korona virüsten korunmanın en etkili yolu olan el yıkamada abartıya kaçılmasının, cildin koruyucu yağ tabakasını bozarak ellerde kuruma, pullanma, kaşınma, kızarıklar ve ağrılı çatlaklara neden olabileceğini söyledi. Cildi aşırı temizlemenin koruyucu bakterilere de zarar verdiğini belirten Kaya, "Nemlendiricili ve fazla kimyasal katkı içermeyen sabun tercih edin" uyarısında bulundu.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde ellerimizi sık sık yıkamak hem hastalığa yakalanmamak hem de çevremizdekilere virüs bulaştırmamak adına hayati bir tedbir. Ancak abartıya kaçarak elleri su, sabun ve alkol içeren dezenfektan jellere aşırı şekilde maruz bırakmak, cildin kurumasına yol açarak ‘tahriş dermatiti’ denen bir tip egzamaya neden olabiliyor.

“Cildi aşırı temizlemek koruyucu bakterilere zarar veriyor”

VM Medical Park Mersin Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tamer İrfan Kaya, yaptığı açıklamayla bu süreçte elleri korumanın yöntemlerine ilişkin bilgiler vererek, uyarılarda bulundu. Özellikle kuru cilt, el egzaması veya sedef hastalığı gibi deri rahatsızlıkları olan kişilerde aşırı el yıkama ve alkollü dezenfektan kullanımının şikayetlerin artmasına ve ağrılı ellere neden olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, “Hassas bir cilde sahip kişilerin de ellerini normalden daha fazla yıkaması; cildin koruyucu doğal yağ tabakasını bozarak ellerde kuruma, pullanma, kaşınma, kızarıklar ve elastikiyet kaybına bağlı ağrılı çatlaklara sebep olabilir. Aşırı temizleme cildimizde bulunan deri florasını oluşturan koruyucu bakterileri de bozar” dedi.

“Nemlendiricili ve fazla kimyasal katkı içermeyen sabun tercih edin”

Alınacak önlemlerle sık el yıkamanın cilt üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Kaya, “Cildimizin normal pH değeri 5 civarındadır. Klasik sabunların pH değeri 9-10 olduğu için bunları sık kullanma sonucu cildimizin pH değeri yükselir. Bu sebeple klasik el sabunları, köpük temizleyiciler, sıvı sabunlar yerine pH’ı ayarlanmış, içine nemlendirici ilave edilmiş sabunları veya eczanelerde satılan ve güçlü deterjan içeriği olmayan cilt temizleyicileri kullanılabilir. Bu ürünler; cildin kendi doğal yağ içeriğini fazla bozmaz, cilde nem sağlar, fazla tahriş ve kuruluk oluşturmazlar” diye konuştu.

Prof. Dr. Kaya, özellikle deterjan özelliği fazla olan sıvı sabunlardan, yoğun parfüm, renk verici boya, koruyucu ve antibakteriyel ajan gibi alerji ve tahriş etme riskini artıran kimyasal katkı maddeleri içeren ürünlerden kaçınmanın önemli olduğunun altını çizdi. Elleri çok sıcak su ile yıkamanın da deriyi tahriş ederek deri problemlerini artırabileceğini kaydeden Kaya, sık el yıkama ve el dezenfektanı kullanmanın istenmeyen etkilerinden cildi besleyen ve bariyer özellikli el nemlendirici kremlerle korunabileceğini ifade etti.

“Kızarıklar ve kaşıntılar geçmiyorsa doktora başvurun”

“Ellerinizi yıkadıktan sonra ve ciltte her kuruluk hissettiğinizde gün boyunca sık sık nemlendirici krem uygulayın” tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Kaya, cilt gece boyunca kendini yenilediği için gece yatmadan önce yoğun bir nemlendirici uygulamanın önemini vurguladı. Kaya, ne zaman bir dermatoloğa başvurulması gerektiğini ise şöyle yanıtladı:

“Elleriniz kızarmış, şişmiş, kaşıntılı, çatlamış, hassas ve ağrılıysa, nemlendirici ve hassas ciltler için temizlik ürünlerini kullanmanıza rağmen iyileşme belirtisi göstermiyorsa, artık tedavi için bir dermatologdan yardım almanın vakti gelmiş demektir. Unutmayın ki, cildiniz çatlamış veya kanıyorsa enfeksiyonlara karşı daha savunmasız demektir. Mikropların önündeki ilk engel derinizdir. Mevcut alerjik egzama veya tahriş dermatiti tablosu dermatoloğunuzun reçete edeceği ilaç içerikli bir krem ile birkaç gün içinde hızlıca iyileştirilebilir.”

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