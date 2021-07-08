Prof. Dr. Hızlı: “Tedavi edilmeyen reflü solunum problemlerine neden olabilir”

Medıcana Internatıonal Ankara Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı, “Tedavi edilmeyen reflü, bebekler ve çocuklarda aşırı iştahsızlık, yeme reddi, kulak ve üst solunum problemlerine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Yetişkinler arasında yaygın olarak görülen mideden ağıza olan reflünün, çocuklarda hatta bebeklerde saptanabildiğini belirten Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarından Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı, uzun süre devam eden reflü bebeklerde ve çocuklarda başını geriye atarak uyuma, huzursuz uyuma, sürekli uyanma, terleme, dişlerini gıcırdatma, tekrarlayan üst solunum yolu, kulak iltihabı, kulakta su toplanması, geniz etinde büyüme, tekrarlayan sinüzite neden olabileceğini belirtti. Tanı konulup gerekli tedavi yapılmaz ise kalıcı akciğer sorunları ve gelişim geriliği gibi problemlere neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Hızlı, geniz eti ameliyatı, kulağa tüp konulması gibi işlemlere gereksinim doğurabileceğini söyledi.

Bebeklerde ve çocuklarda reflü belirtileri

Prof. Dr. Şamil Hızlı, bebeklerin beslenirken hızlı hareket edilerek hava yutturulması ve mide kapağının basıncının yeterli olmaması nedeniyle gazı çıkarken mide içeriği olan asiti ve beslenme sonrası fazla gelen besini bazen ağızdan dışarı çıkaracak şekilde bazen de yemek borusu ve ağız içinde kalacak şekilde çıkardığını, sıklıkla karşılaşılan bu durumun halk arasında kusma olarak adlandırılsa da aslında hafif ten ağıra devam bir çok farklı düzeyinin olduğunu daha çok tükürme, yüzünü buruşturma, gibi bir davranış olduğunu ve bebeğin bu davranışının devam edegeldiğini bu durumun bazen istenmeyen etkiler ortaya çıktıktan sonra tanı aldığını ve tedavide geç kalındığını açıkladı. Hızlı, reflü bebeklerde bulantı, kusma ve bu ikisine eşlik eden kilo almama, tekrarlayan kulak iltihabı gece sık uyanma, aşırı terleme, sabah ağız kokusu olması, dişlerini gıcırdatma, iştahsızlık, yemeyi reddetme, sofrada uzun süre kalma, ağız içinde gıdayı bekletme gibi bulgulara da yol açabildiğini, bu ve buna benzer belirtileri olan bebeklerin ve çocukların mutlaka mideden ağıza gelen reflü açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Reflünün fark edilmez ve normal çıkarma ile karıştırılırsa bebeğin kilo alımında ve büyüme-gelişiminde ciddi aksaklıklar olabildiğini ve cerrahiye giden kulak ve geniz eti sorunları olabildiğini vurguladı.

Çocuklarda reflü ise yetişkinlerdekine benzer belirtilere yol açtığını belirten Hızlı, bu belirtiler mide ekşimesi, ağıza acı su gelmesi, sofrada uzun kalma, yemek yemeyi reddetme, abur cuburla öğünü geçiştirme, göğüste yanma, karın ağrısı, ses kısıklığı, sinüzit, farenjit, baş ağrıları olarak sayılabilir ifadelerinde bulundu. Tedavi edilmeyen reflü, çocuklarda solunum yolu ve büyüme ile ilgili problemlere neden olabildiğini dolayısıyla reflü belirtileri gösteren çocukların bir uzman tarafından görülüp tanı konulduktan sonra ilaç ile tedavi ettirilmesinin cerrahiye ihtiyaç duyulmadan tedavi edilmesini sağlayacağını bu durumun çok sık bir tablo olduğunun altını çizdi.

Bebek beslendikten sonra en az 30 dakika boyunca dik pozisyonda tutulmalı

Prof. Dr. Şamil Hızlı, bebeklerde ve çocuklarda reflü tedavisi için ilacın yanında öncelikle yaşam tarzı değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bebeklerde reflü belirtilerinin hafiflemesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekir: Bebek az az sık sık beslenmesi, kucakta tutulurken mideye baskı yapılmaması, beslendikten sonra en az 30 dakika boyunca dik pozisyonda tutulmalı, hemen yatırılmamalıdır. Biberonla beslenen bebeklerde biberon emziğinin sütle dolu olmasına dikkat edilmelidir. Beslenmeden sonra bebeğin gazı çıkarılmalıdır. Yatış pozisyonun ayarlanması ve giysi seçiminin de bu duruma göre yapılması önerilerinde bulundu.

Çocuklarda reflü belirtilerinin azalması için sağlıksız gıdalardan uzak durmakta yarar var

Prof. Dr. Şamil Hızlı, çocuğunuzun kakaolu, yağlı yiyecekler, nane şekeri, çikolata, kafeinli içecekler, narenciye meyveler gibi gıdaları tüketmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ana öğünlerde çocuğa küçük porsiyonlarda yemek servis edilmeli böylece çocuğun aşırı yemesi engellenebileceği önerisinde bulundu. Reflü şikayetlerinin yaşam tarzı değişikleri ile kontrol altına alınamadığı bebek ve çocuklarda diğer tedavi yöntemlerine geçilmesi gerektiğini öneren Prof. Dr. Şamil Hızlı, reflü tedavisinde hangi yöntemin kullanılacağına çocuğun genel durumuna bakarak karar verileceğini ifade etti. Reflü belirtileri daha hafif olan çocuklarda ilaç tedavisi yeterli olurken gelişimi ve beslenmesi ciddi derecede bozulmuş çocuklarda cerrahi yöntemlerin tercih edilebileceğini belirtti.