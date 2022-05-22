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Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu: "Maymun çiçeği dünyayı etkileyecek yeni bir salgın olabilir"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, maymun çiçeği hastalığı hakkında, “Hastaların lezyonları, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak, çarşaf gibi kontamine materyallerle temasla insandan insana bulaşabilir. Maymun çiçeği dünyayı etkileyecek yeni bir salgın olabilir” dedi.

Sağlık 22.05.2022, 17:26
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu: "Maymun çiçeği dünyayı etkileyecek yeni bir salgın olabilir"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, maymun çiçeği hastalığı hakkında, “Hastaların lezyonları, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak, çarşaf gibi kontamine materyallerle temasla insandan insana bulaşabilir. Maymun çiçeği dünyayı etkileyecek yeni bir salgın olabilir” dedi.

VM Medical Park Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, son günlerde gündeme gelen maymun çiçeği hastalığı hakkında bilgi verdi. Maymun çiçeği hastalığı olarak adlandırılan Monkeypox’a Poxviridae familyasındaki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsünün neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Maymun çiçeği virüsü sıklıkla Orta ve Batı Afrika tropikal bölgelerinde görülen bir enfeksiyondur. İnsanlara hayvanlarla yakın temas veya virüs bulaşmış materyal ile temas yoluyla bulaşır. Hastaların lezyonları, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak, çarşaf gibi kontamine materyallerle temas ile insandan insana bulaşabilir. Hastalık açısından yüksek riskli kişiler hastaların ev arkadaşları, cinsel partnerleri, yakın temasta olan kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık çalışanlarıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Leblebicioğlu, “İngiltere, Portekiz, İspanya başta olmak üzere İtalya, İsveç, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerini etkileyen bir salgındır. ABD’de bir, Kanada’da iki vaka bildirilmiştir. Kısa sürede olgu sayısının 100’ün üzerine çıkması endişe vericidir. Bu şekilde bir salgın neden olması bulaştırıcılıkta yeni bir yol olabileceğini, hastaların çoğunda cinsel ilişki hikayesinin olması, etkenin cinsel ilişki sırasında yakın temas ile bulaştığını düşündürmektedir. Yeni bir varyant olasılığı da mutlaka araştırılmalıdır. Hastalıkta en sık görülen belirtiler ateş, vücutta döküntü ve lenf bezlerinde büyümedir. Döküntüler daha çok yüzde görülür, eller, avuç içi ve ayak tabanı, ağız içinde ve cinsel organlar döküntünün görüldüğü diğer vücut bölgeleridir. Klinik görünümü artık dünyada aşı uygulaması ile ortadan kaldırılan çiçek hastalığına benzer. Hastalık kendini genellikle 2-4 haftada sınırlar. Çiçek hastalığına karşı aşılanması olanlar bu hastalıktan korunurlar” şeklinde konuştu.

Avrupa’da yayılımı artıyor

Maymun çiçeğinin önlenmesi için onaylanmış daha yeni aşılar geliştirildiğini ama yaygın kullanımı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Kanıtlanmış, etkili bir tedavisi olmayan hastalıktan korunmak için hasta hayvanlar ve insanlarla temastan kaçınmak gerekir. Vücudunda herhangi bir olağan dışı döküntü, kızarıklık, su dolu küçük kesecekler fark eden kişiler vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hastalığın görüldüğü bölgelerden gelen kişiler hastalık belirtileri açısından değerlendirilmelidir. Maymun çiçeği hastalığından kuşkulanılan hastalar mutlaka Sağlık Müdürlüklerine bildirilmelidir. Avrupa’da yayılımı artan hastalık için ülkemizde erken uyarı sistemi hızla geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

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