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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 2021 yılında 378 bin covid hastasına şifa dağıttı

Türkiye’de son günlerde vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İstanbul’da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde 2021 yılında 378 bin covid hastası şifa buldu. Geçen yılın Covid hasta verilerini açıklayan Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, “Geçtiğimiz yıl itibariyle 378 bin hastaya ayaktan, 13 bin hastaya yataktan, yaklaşık 3 bin 200 civarında hastamızı da yoğun bakımlarda tetkik ve tedavi amaçlı hizmet ettik” dedi.

Sağlık 08.01.2022, 10:10 08.01.2022, 11:10
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 2021 yılında 378 bin covid hastasına şifa dağıttı

Türkiye’de son günlerde vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İstanbul’da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde 2021 yılında 378 bin covid hastası şifa buldu. Geçen yılın Covid hasta verilerini açıklayan Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, “Geçtiğimiz yıl itibariyle 378 bin hastaya ayaktan, 13 bin hastaya yataktan, yaklaşık 3 bin 200 civarında hastamızı da yoğun bakımlarda tetkik ve tedavi amaçlı hizmet ettik” dedi.

Türkiye’nin korona virüsle mücadelesinde son günlerde artan vaka sayıları hastanelerde de yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Sancaktepe’de bulunan ve Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 2021 yılında 378 bin covid hastasına şifa dağıttı. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, geçen yıl covid hasta bilançosunu açıklayarak artan covid vakalarının geçen yıla oranla en yüksek seviyelerine ulaştığını ve geçen yıl 378 bin hastaya ayaktan, 13 bin hastaya yataktan, 3 bin 200 civarında hastaya da yoğun bakımda tedavi ettiklerini söyledi.

“Hastanemiz geçtiğimiz yıl 378 bin covid hastaya hizmet verdi”

Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu geçen yıl hastanede tedavi edilen covid hastalarının bilançosunu açıkladı. Tanoğlu, “Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanemiz, Türkiye’nin en büyük pandemi merkezlerinden birisidir. Geçtiğimiz yıl itibariyle 378 bin ayaktan hastaya, özellikle covid pozitif hastalardan bahsediyorum, hizmet vermiş bir hastanemizdir. Yaklaşık bu başvuran hastaların 13 bin tanesi yatırılarak tedavi edilmiştir. Toplamda da yaklaşık 3 bin 200 civarında hastamızı yoğun bakımlara tetkik ve tedavi amaçlı yatırılmıştır. Toplamdaysa maalesef bin 900’e yakın hastamız vefat etmiştir. Onun dışında yatırılarak tedavi edilen hastalarımızın tamamına yakını kovid aşısından şifayla taburcu edilmiş olup kovid sonrası ya da daha önceki mevcut bulunan rahatsızlıkları nedeniyle az bir kısmı da çeşitli kliniklere ya da farklı sağlık merkezlerine emanet edilmiştir" dedi.

“Türkiye’de en fazla covid vaka sayısı 16 Nisan’da yaklaşık 63 bin vakayla ortaya konmuştu, ancak 2 gün önce 66 bin vaka sayılarını gördük”

Covid vakalarının geçen yıla oranla en yüksek seviyelerine ulaştığını belirten Başhekim Tanoğlu, “Şimdi omicron varyantının hızlı bulaştığı hepimizce biliniyor. Bizim için merkezdeki en önemli yapılacak olan hamle tedbirlerimizi daha da kuvvetlendirmek. Özellikle maske takılmasına tamamıyla riayet etmeye gerekiyor. Mesafe olsun. Ondan sonra hijyen kuralları olsun, öncelikle merkez olan en büyük hamlemiz bu çünkü omicron varyantı da olsa covidin hızlı bulaşmasını bizim alacağımız tedbirler önleyecektir. Yine çarpıcı olması açısından rakamsal bir örnek daha vermek istiyorum. Şu anki bulaşıcılığın ne kadar ciddi ve çabuk olduğu konusunda. Türkiye’de en fazla vaka sayısı covid açısından konuşuyorum. Geçen yıl 16 Nisan’da yaklaşık 63 bin vakayla ortaya konmuştu. Ancak bildiğiniz gibi 2 gün önce 66 bin vaka sayılarını gördük. Aynı şekilde dün itibariyle 68 bine çıktı. Bu da maalesef hızlı bir bulaş olduğunu, bu bulaşın çok hızlı bir pik yapacağını ve yine üstüne tekrar tekrar hatırlamakla, tekrar tekrar üstüne basa basa vermek istiyorum. Rehavete kapılmamamız gerektiğini alacağımız tedbirlerle bu sıkıntı durumuyla hızlı bir şekilde aşacağımızı inandığımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

“15, 20 gün öncesinde pandemi merkezimize yaklaşık bin 400, bin 500 civarında hasta başvuruyordu, şu an bu rakamlar 3 bin 500 civarını buldu”

Tanoğlu, “Bundan 15, 20 gün öncesinde pandemi merkezimize yaklaşık bin 400, bin 500 civarında hasta başvuruyordu. Şu an bu rakamlar 3 bin 500 civarını bulmuş durumda. PCR testlerimiz 15, 20 gün öncesi günlük yaklaşık bin 700, bin 800 civarındaydı. Şu an için yine aynı şekilde 3 bin 500 yüz, 3 bin 600 rakamlarına günlük bulmuş durumdayız. Turkovac bizim gururumuz olacak. Çok güzel yüz güldürücü de sonuçları var" diye konuştu

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