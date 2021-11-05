banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91

Prof. Dr. Faruk Buyru: “Popülerlik için yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar, aşı çok önemli"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, pandemi döneminde gebeler ve aşılamaya yönelik açıklamalarda bulundu. Buyru, “Popüler olmak için , belki biraz da bilgisizlikten sürekli yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar. Gebeler aşı yaptırmaktan kaçındıkları takdirde hastalık daha ağır, daha ölümcül seyrediyor. Anne ve bebek ölümlerine yol açabiliyor. Annede tansiyon yüksekliğine ve erken doğuma da neden olabiliyor. Bebekte gelişme geriliği ortaya çıkabiliyor” dedi.

Sağlık 05.11.2021, 11:11
Prof. Dr. Faruk Buyru: “Popülerlik için yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar, aşı çok önemli"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, pandemi döneminde gebeler ve aşılamaya yönelik açıklamalarda bulundu. Buyru, “Popüler olmak için , belki biraz da bilgisizlikten sürekli yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar. Gebeler aşı yaptırmaktan kaçındıkları takdirde hastalık daha ağır, daha ölümcül seyrediyor. Anne ve bebek ölümlerine yol açabiliyor. Annede tansiyon yüksekliğine ve erken doğuma da neden olabiliyor. Bebekte gelişme geriliği ortaya çıkabiliyor” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, pandemi döneminde gebeler ve aşılamaya yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelerin hem kendileri hem bebekleri için aşı olması gerektiğini ifade etti. Buyru, “Yüzbinlerce gebeyi kapsayan çalışmalarda, gebelik döneminde yapılan korona virüs aşılarının anne ve bebek sağlığı açısından hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı, koruyuculuğunun epeyce yüksek oranda olduğu ortaya çıktı. Aşılı olanlarda hastalık ortaya çıktığı takdirde de oldukça hafif geçtiği ve ölümcül seyretmediği kanıtlanmış durumda. Bütün bunlara rağmen bir takım önyargılarla, yanlış bilgilerle gebeler aşı yaptırmaktan kaçınabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelik döneminde geçirilen korona virüsün hem anne hem de bebek açısında ciddi sonuçlar doğurabildiğini ifade ederek, “Gebeler aşı yaptırmaktan kaçındıkları takdirde hastalık daha ağır, daha ölümcül seyrediyor. Anne ve bebek ölümlerine yol açabiliyor. Annede tansiyon yüksekliğine ve erken doğuma da neden olabiliyor. Bebekte gelişme geriliği ortaya çıkabiliyor. Hastalıktan dolayı anneyi erken doğuma almak zorunda kalabiliyoruz. Dolayısı ile bu durumdan doğacak bebek de olumsuz etkileniyor. Bütün bu olumsuz etkiler nedeni ile gebeliğin her döneminde aşı yaptırılmasını ve hastalıktan korunmak için diğer önlemleri ısrarla öneriyoruz" dedi.

“Sağlık Bakanlığı’nın aşı yaptırın söylemi çok önemli”

sözlerini sürdüren Prof. Dr. Buyru, “Bir takım kişiler, bunlar herkesin bildiği bir takım kesimler. Sesleri çok çıkacak şekilde aşının hamilelerde olumsuz etki yapabileceğini, düşüğe, olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getiriyorlar. Bu kişiler popüler olmak için belki biraz da bilgisizlikten sürekli yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar. Kadın doğum hekimlerinin çoğu aşı yapılmasını öneriyor ama bir kısım aşıyı hamilenin kendi inisiyatifine bırakmak durumunda kalıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın söylemi oldukça önemli. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bu güvence ile tüm hekimler aşıyı hamilelere önerecektir. Gebelere çok daha kolaylıkla ’aşı yaptırın, bunun olumsuz etkisi yok hem kendinizi hem bebeğinizi hem de çevrenizi korumak için aşı yaptırmalısınız ’ şeklinde bir vurgulama içine girebilirler" şeklinde konuştu.

“Hamileliğin her döneminde aşı yaptırabilirsiniz”

Prof. Dr. Faruk Buyru, iki doz Sinovac aşısı yaptırmış ve üçüncü doz zamanı gelmiş hamilelere de uyarıda bulundu. Buyru, “Sinovac aşısının etkisi 6 aydan sonra azalmaya başlıyor, antikor düzeyi düşüyor ve bu da koruyuculuğu düşürüyor. Bu nedenle üçüncü dozun yapılması çok önemli. Hiç aşı yaptırmamış kişiler, hamileliğin her döneminde aşı yaptırabilirsiniz. İki doz Sinovac aşısını yaptıranların, üçüncü dozu yeni mutasyonlara etkili Biontech aşısıyla yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6