Prof. Dr. Ercüment Ovalı Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ekibi ile birlikte COVID-19 hastalığına ilişkin hem aşı hem de tedavi açısından önemli çalışmalar yürütüyor.

Corona virüsü salgını sürecinde immün plazma tedavisi ve Dornaz Alfa etken maddeli ilaç üzerindeki çalışmaları ile gündeme gelen Prof. Dr. Ovalı son olarak yürüttükleri aşı araştırmalarına dair umutlandıran bir paylaşım yaptı:

“Aşı çalışmamız 1. basamak testleri başarı ile geçti kismet. 2. basmak ve 3. basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin. Yerden yere vurun. 50 günde bu kadar yapabildik.”