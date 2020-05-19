Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
101983
ALTIN
382.455
DOLAR
6.8635
STERLİN
8.4105
EURO
7.5042

Prof. Dr. Ercüment Ovalı Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Ekibi ile corona virüsüne ilişkin birkaç çalışma birden yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Aşı çalışmaları hakkındaki gelişmeleri paylaşan Prof. Dr. Ovalı, "Aşı çalışmamız 1. basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. basmak ve 3. basamak testlere" dedi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Ekibi ile corona virüsüne ilişkin birkaç çalışma birden yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Aşı çalışmaları hakkındaki gelişmeleri paylaşan Prof. Dr. Ovalı, "Aşı çalışmamız 1. basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. basmak ve 3. basamak testlere" dedi.

19 Mayıs 2020 Salı 11:05
2012 Okunma
Prof. Dr. Ercüment Ovalı Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ekibi ile birlikte COVID-19 hastalığına ilişkin hem aşı hem de tedavi açısından önemli çalışmalar yürütüyor.

Corona virüsü salgını sürecinde immün plazma tedavisi ve Dornaz Alfa etken maddeli ilaç üzerindeki çalışmaları ile gündeme gelen Prof. Dr. Ovalı son olarak yürüttükleri aşı araştırmalarına dair umutlandıran bir paylaşım yaptı:

“Aşı çalışmamız 1. basamak testleri başarı ile geçti kismet. 2. basmak ve 3. basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin. Yerden yere vurun. 50 günde bu kadar yapabildik.”

Son Güncelleme: 19.05.2020 11:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan WHO'ya çağrı
Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan WHO'ya çağrı
Kan bağışı azaldı, tedavileri aksadı
Kan bağışı azaldı, tedavileri aksadı
Mide bulantısı ‘Korona' belirtisi olabilir
Mide bulantısı ‘Korona' belirtisi olabilir
Horlama basit bir sağlık sorunu olmayabilir
Horlama basit bir sağlık sorunu olmayabilir
Klima Gerçekten Hasta Eder mi?
Klima Gerçekten Hasta Eder mi?
Akciğerlerde Neden Su Birikir? Tehlikeli midir?
Akciğerlerde Neden Su Birikir? Tehlikeli midir?
İleri yaşlarda anne olmak çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkiliyor.
İleri yaşlarda anne olmak çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkiliyor.
Neden normal vücut sıcaklığımız 37 derecedir?
Neden normal vücut sıcaklığımız 37 derecedir?
Son dakika… Bakan Koca güncel korona virüs verilerini açıkladı
Son dakika… Bakan Koca güncel korona virüs verilerini açıkladı
Hastaneler 1 haziran'da yeni normale geçiyor
Hastaneler 1 haziran'da yeni normale geçiyor
Endemik, Pandemik ve Epidemik Arasındaki Farklar...
Endemik, Pandemik ve Epidemik Arasındaki Farklar...
Organik Yiyecekler Gerçekten Daha Sağlıklı mı?
Organik Yiyecekler Gerçekten Daha Sağlıklı mı?
COVID-19 virüsünü evinizden uzak tutmak için temizlik ve hijyen ipuçları
COVID-19 virüsünü evinizden uzak tutmak için temizlik ve hijyen ipuçları
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı
Sarımsak ve soğan neden kötü nefes kokusuna sebep olur ve bu kokudan nasıl kurtulabiliriz?
Sarımsak ve soğan neden kötü nefes kokusuna sebep olur ve bu kokudan nasıl kurtulabiliriz?
Uykusuzluğun neden olduğu ağrılar
Uykusuzluğun neden olduğu ağrılar
Meyve ve Sebzeleri Taze Tutmanın 6 Etkili Yolu
Meyve ve Sebzeleri Taze Tutmanın 6 Etkili Yolu
Kan Kırmızı Olduğu Halde Neden Damarlar Mavi Görünür?
Kan Kırmızı Olduğu Halde Neden Damarlar Mavi Görünür?
'Havuzdan virüs bulaşır mı?'
'Havuzdan virüs bulaşır mı?'
Bakan Pakdemirli: 'Covıd-19 antiserumu için hayvanlar üzerinde denemelere başlıyoruz'
Bakan Pakdemirli: 'Covıd-19 antiserumu için hayvanlar üzerinde denemelere başlıyoruz'

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim