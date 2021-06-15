Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın geliştirdiği aşı için flaş iddia ortaya atıldı

Haber3.com'da yer alan habere göre KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın aşısına onay vermediğini iddia etti.

Adnan Bulut, "Neden? Bahçeli’nin bu işte dahli var mı? Bu kadar mesafe katedilmişken neden onay verilmedi?" sorularını yöneltti.

Adnan Bulut'un paylaşımı şöyle oldu:

Sağlık Bakanlığı'nın Ercüment Ovalı'nın aşısına onay vermediği öğrenildi.

Neden? Bahçeli’nin bu işte dahli var mı?

Ercüment Ovalı ile CB Erdoğan arasında bir temas olduğu bilgisini edinmiştim. Bu kadar mesafe katedilmişken neden onay verilmedi?