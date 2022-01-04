banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Uzmanından “TL” öngörüsü
Uzmanından “TL” öngörüsü
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Altında yükseliş sürüyor!
Altında yükseliş sürüyor!
Sigaraya büyük zam!
Sigaraya büyük zam!

Prof. Dr. Enginyurt: “Kış aylarında hem kovid hem de grip vakaları artış gösteriyor”

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kış aylarında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirterek, “Korona virüs ile gribi test olmadan ayırmamız mümkün değil. Kış aylarında pandemi kurallarına çok daha fazla riayet etmeliyiz” dedi.

Sağlık 04.01.2022, 14:51
Prof. Dr. Enginyurt: “Kış aylarında hem kovid hem de grip vakaları artış gösteriyor”

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kış aylarında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirterek, “Korona virüs ile gribi test olmadan ayırmamız mümkün değil. Kış aylarında pandemi kurallarına çok daha fazla riayet etmeliyiz” dedi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte korona virüs vakalarında yükselme olurken, grip vakaları da yükselişe geçti. Uzmanlar, insanların grip olduğunu zannederek korona virüse yakalanabildiğini, korona virüs olduğunu zanneden insanların da mevsimsel grip hastası olabileceğine dikkat çekti. Bu hastalıkları birbirinden ayırt etmenin, hasta şikayetleri ve hasta gözlemleri ile yapılamadığını ve gerekli testlerin yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle kış aylarında pandemi kurallarına çok daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, vatandaşların artık kovid salgının ilk başladığı günlerdeki gibi artık önlemlere dikkat etmediklerini söyledi. Korona virüs ve grip vakalarının yükselişte olduğuna dikkat çeken Enginyurt, Bizler sağlıkçılar olarak grip ve kovid vakalarını hastanın şikayetiyle ve muayene bulgularımızla ayırt edebilmemiz mümkün değil. Bunun için influenza testleri dediğimiz kovid testlerine benzer testler var, bu testleri yapmadan vakaları birbirinden ayırt edebilmemiz mümkün olmuyor. Vatandaşlarımıza kovid testi yapıp test sonucuna göre karar veriyoruz veya her iki testi birden yaparak bu tanıyı koyuyoruz” diye konuştu.

“Hem grip, hem de kovid birer üst solunum yolu hastalığıdır”

“Soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonları artar, grip ve kovid de birer üst solunum yolu hastalığıdır” diyen Enginyurt, “Bu nedenle bizim yapmamız gereken artık pandemi bitinceye kadar kurallara dikkat etmemiz gerekiyor ve iyi beslenip bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Muhakkak maskelerimiz pandemi bitene kadar, çıkartmamamız gerekiyor. Aşılı olan vatandaşlarımızın oranı arttığı için bir özgüven oldu, bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü kovid oyhuna gelmiyor ve ciddi bir şekilde yayılıyor. Hele ki omicron varyantı çok hızlı yayılıyor. Bu nedenle yetkililer pandeminin bittiğini söyleyene kadar kullanmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Bol sıvı, doğru beslenme ve c vitamini gripten koruyor”

Prof. Dr. Enginyurt, grip ile mücadelede doğru beslenmenin ve bol sıvı tüketiminin önemine değinerek, şunları söyledi:

“İyi beslenme, üç ana öğün ve iki ara öğün, özellikle okula giden çocukların ve işe gidenlerin kahvaltılarını yapmaları gerekiyor. Bol sıvı tüketmek ve c vitaminli meyvelerden bol miktarda tüketmek gerekiyor. Kış aylarında kapalı ortamlara kısa süreliğine de olsa girilmesi durumunda maske kullanılması gerekiyor, toplu ortamlarda ya hiç bulunmamamız ya da çok kısa süre bulunmamız gerekiyor.”

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8