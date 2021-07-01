Prof. Dr. Çil: "Kanser hastalarının 3. doz aşı yaptırmaları uygun"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser hastalarının öncelikli hasta grubu olması nedeniyle 2 doz aşılama süreçlerini tamamladıkları belirterek, 3. doz aşılarını yaptırmalarını uygun bir yaklaşım olarak gördüklerini söyledi.

Aynı zamanda Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı da olan Prof. Dr. Çil, 3. doz aşıda kanser hastalarına, ölü virüs aşısı olan Sinovac veya mRNA aşısı olan Biontech aşılarından hangisinin uygun olduğunun ise hastayı takip eden tıbbi onkolog tarafından verilmesi gereken bir karar olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Timuçin Çil, Covid-19 pandemi döneminde kanser hastalarının en riskli gruplar içerisinde yer aldığına dikkat çekti. Kanser tedavisinin acil bir tedavi olduğunu, aksatılamayacağının ve geciktirilemeyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Timuçin Çil, pandemi döneminde; kemoterapi, radyoterapi, kanser cerrahisi, immunoterapi ve akıllı ilaçlar gibi tedavi seçenekleri uygulanan hastaların gerekli önlemler alınarak tedavilerine devam edildiğini kaydetti.

Pandemi sürecinde aşı konusunda tüm dünyada önemli bir yol alındığını dile getiren Prof. Dr. Timuçin Çil, “Mutant Covid-19 tipleri nedeniyle, artık kontrol altına alınan ancak çok dikkatli yönetilmesi gereken bir süreç yaşamaktayız. Kanser hastalarının öncelikli bir hasta grubunda yer alması nedeniyle 2 doz aşılama süreçlerini tamamladıkları görülmektedir. Üçüncü doz aşının kanser hastalarında gerekli olup olmadığı tartışılan bir konudur. Ancak Türkiye’de şu anda hem ölü hem de mRNA aşısı bulunmaktadır. Kanser hastaları sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü kişiler gibi yüksek riskli grup içindedirler. Dolayısıyla kanser hastalarının 3. doz aşılarını yaptırmaları uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir. Ölü virüs aşısı olan Sinovac veya mRNA aşısı olan Biontech aşılarından hangisinin 3. doz için uygun olduğu her hasta için ayrı ayrı değerlendirilmeli ve hastayı takip eden tıbbi onkolog tarafından ortak olarak verilmesi gereken bir karardır” ifadelerini konuştu.

Prof. Dr. Timuçin Çil, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji kliniğine başvuran her hastaya Covid-19 aşı uygulanması ve o hasta için hangi aşının uygun olacağı konusunda danışmanlık hizmeti verildiğini de sözlerine ekledi.