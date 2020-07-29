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Prof. Dr. Çetin’den kurban öncesi önemli uyarı

ÇETİN, KKKA VİRÜSÜNÜN HAYVAN KANINDAN BULAŞABİLECEĞİNİ BELİRTEREK, ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKILMASI, KURBAN ETİNİN İSE MUTLAK SURETLE İYİCE PİŞİRİLEREK YENİLMESİ UYARISINDA BULUNDU

Sağlık 29.07.2020, 11:57
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Prof. Dr. Çetin’den kurban öncesi önemli uyarı

Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA virüsünün hayvan kanından bulaşabileceğini belirterek, eldiven ve gözlük takılması, kurban etinin ise mutlak suretle iyice pişirilerek yenilmesi uyarısında bulundu.

Prof. Dr. İlhan Çetin, kene ısırması sonucu ortaya çıkan ve ölümlere neden olan KKKA virüsünün hayvan kanından insana bulaşabileceğini belirtti. Çetin Kurban bayramı öncesi yaptığı önemli açıklamada, hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklara karşı kuran kesiminde gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Büyükbaş’ta KKKA ihtimali

Çetin, KKKA virüsünün genelde büyükbaş hayvanlarda görüldüğünü belirterek, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) genellikle büyük baş hayvanlarda görülen bir hastalıktır. Kurban bayramında büyük baş hayvan kesiminde hijyene çok önem göstermek gerekiyor. Daha önemlisi hayvanların mutlaka Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gösterdiği alanlardan alınması ve veteriner hekimlerin kontrolünden geçmiş hayvanların satın alınmasıdır. KKKA hastalığı büyükbaş hayvanlarda çok fazla belirti vermeden seyretmektedir. Bu nedenle kurban kesiminde mutlaka önlük kullanılması, eldiven kullanılması ve gözlük kullanılmasını öneriyoruz. KKKA hastalığı virüsü taşıyan hayvanların kanından insanlara kolaylıkla bulaşabilmektedir” dedi.

Kurban keserken gözlük takın

Çetin, açıklamasında kesim yapacaklara şu uyarılarda bulundu:

“Özellikle hayvanın kesimi sırasında kanının insan gözüne bulaşması, insan vücudundaki yara veya kesiklere hayvanın kanının bulaşması virüsün insana taşınmasına neden olabilir. Geçtiğimiz yıl Sivas’ta benzer iki vakamız vardı. Bunları hiçbir şekilde kene ısırmamasına rağmen, sadece virüsü hayvanlardan alan vakalardı. Her ikisi de iyileşmiş olmalarına rağmen bu hastalığı yaşadılar. Bunun yeniden yaşanmaması için hayvan kesimi sırasında mutlaka hijyen kurallarına riayet edilmesi ve etin mutlaka iyice pişirilerek yenilmesini öneriyoruz. Elinde kesik ve yara bulunanlar da mutlaka eldiven kullanıp hayvanın kanına dokunmasınlar.”

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