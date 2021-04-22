Prof. Dr. Buyru’dan hamilelere uyarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, korona virüsteki değişikliklerin hamilelerin de ağır hastalanmasına yol açacağını belirterek, kronik hastalığı olan hamilelerin aşı olmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Faruk Buyru, korona virüsün hamileler üzerinde etkisine ve aşının önemine ilişkin açıklama yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Faruk Buyru, 60 yaş üstündeki kişilerin aşılanması ile hastalığın artık genç yaştaki kişileri etkilemeye başladığını belirterek, “Gebelerde daha az görüyorduk. Gebeler daha az etkileniyordu. Genç insanlar da, çocuklar da daha az enfeksiyona rastlıyorduk. Son dalga ile birlikte daha erken yaşlarda da, çocuklarda da, gebelerde de hastalığın daha ağır seyrettiğini, daha çok bulaştığını gözlemliyoruz. Bunu üç nedene bağlamak mümkün bir, ileri yaştaki insanların daha fazla korunma ihtiyacını hissetmesi daha fazla korunmaları ve bu kesimlerin aşılanması, ikincisi virüsteki değişikliklerin bu yaş kesimini gençleri daha fazla etkilemesi ve hastalığın bütün toplumda daha sık görülmesi şeklinde açıklanabilir” dedi.

“Mutasyon hamilelerin de hastalığı ağır geçirmesine yol açtı”

Hamilelik hormonlarının hastalıktan korumada etkili olduğunu, virüsteki mutasyonlarla birlikte bu durumun değiştiğini kaydeden Prof.Dr. Buyru, “Gebelikte enfeksiyon hastalıklarının daha ağır geçtiğini biliyoruz. Buna gribal enfeksiyonların, viral enfeksiyonların tümü dahil. Başlangıçta koronavirüs enfeksiyonu, Covid-19 gebelerde etkili olsa da çok ağır semptomlarla seyretmiyordu. Bunu gebelik hormonlarının özellikle kadında daha yüksek olan progesteron hormonunun etkisiyle kısmen açıklamak mümkündür. Çünkü ölüm oranlarına baktığımızda da kadınların erkeklere göre daha şanslı olduğunu görüyoruz. Bunu kadınlık hormonlarının etkisiyle açıklıyorduk. Son zamanlarda maalesef bu fark da ortadan kalkmış durumda hem kadınlar, özellikle de gebeler etkileniyor maalesef, vefat olaylarına daha sık rastlıyoruz. Bu durum virüsteki mutasyonlara bağlı olabilir” ifadelerini kullandı.

“Kronik hastalığı olan gebeler aşı yaptırmalı”

Gebelerin korunmasının çok önemli olduğunu belirten Prof.Dr. Faruk Buyru, “Gebelerin bağışıklık sistemi gebeliğin devam etmesi için daha zayıf olmak zorundadır, bu nedenle bağışıklık sistemi baskılanır. Vücudun bebeği yabancı madde olarak, yabancı cisim olarak kabul etmemesi açsından bu gereklidir. Bağışıklık sistemindeki zayıflama nedeniyle basit denebilecek bir grip enfeksiyonu, gebelerde ölümcül seyredebilir. O nedenle gebelerin koruma önlemlerine mutlak suretle uymaları, toplu yerlerden kaçınmaları, mümkün olduğunca ve imkan varsa en önemli şey aşı yaptırmaları. Şu anda sağlık çalışanları ve öğretmenler bu imkandan yararlanıyorlar. Ya da kronik hastalığı olan gebeler aşı yaptırabiliyorlar. Bu imkan varsa mutlaka bu aşıyı yaptırmaları, hem kendileri için, hem bebekleri için koruyucu olacaktır” diye konuştu.

“Aşı hem anneyi, hem bebekleri koruyor”

Araştırmalarla aşıların gebelerdeki koruyuculuğunun iyi ve yan etkilerinin azlığının ortaya konulduğunu ifade eden Prof.Dr. Faruk Buyru, “Gerek Biontech, gerek Sinovac aşısının gebelerde güvenle yapılabileceğini söylemek mümkün. Biontech verilerini yayınladı. Sinovacla ilgili veri yok ama, inaktif aşı olduğu için olumsuz bir etki olmadığını söylemek mümkün. Koruyucu olduğu da ortaya konulmuş durumda. Keşke imkan olsa gebeleri de öncelikli bir gruba dahil edip, tüm gebelere aşı yapılabilse. Bu doğacak bebek açısından da önemli ki; antikorlar oluşan koruyucu maddeler bebeğe geçip bebeği de koruyor. Anneyi de gebeliği süresince ağır hastalıktan ve hastalığın ölümcül olmasından büyük ölçüde koruyacaktır” ifadelerini kullandı.