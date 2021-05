Prof. Dr. Bilge, ‘‘Aşı karşıtlığı pandeminin çözümü değildir’’

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, aşılama ile var olabilecek olası risklerin, Covid-19 enfeksiyonu ile ilişkili risklerden çok daha düşük olduğunu belirterek, "Aşı ile insanları korumanın ve virüsün yayılmasını önlemenin faydaları büyük ölçüde daha ağır basmaktadır” dedi.

Bilge, “Aşı Karşıtlığı ve Pandeminin Çözümü” ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Uğur Bilge, “Dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilimizde de Ocak ayından itibaren aşılama çalışmaları başlamış olup Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi Covid-19 ile mücadelede en önemli silahımız aşıdır. İçerisinde bulunduğumuz zorlu süreç, aşılara umut bağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Covid-19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir” dedi.

Herhangi bir aşı adayı olan ürün; insanlara verilmeden önce, klinik öncesi testlerden, ardından klinik geliştirme ve üretim zinciri dahil birçok test basamağından geçtiğini belirten Bilge, “Bu aşamalarda kullanılan aşının toksik etkilerinin olup olmadığı ve vücudun verdiği tepkiler dikkatle incelenir. Aşılar güvenli ürünlerdir. Aşı yan etkilerinin çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Aşılanan kişilerde; aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet veya ağrı olabilir. Aşılama sonrasında istenmeyen bir etki görüldüğünde hastaneye veya aile hekiminize başvurulabilir” diye belirtti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Aşılama ile var olabilecek olası riskler, Covid-19 enfeksiyonu ile ilişkili risklerden çok daha düşüktür ve aşı ile insanları korumanın ve virüsün yayılmasını önlemenin faydaları büyük ölçüde daha ağır basmaktadır” dedi.

İnternette ve sosyal medya platformlarında dolaşan olumsuz söylentiler

Prof. Dr. Uğur Bilge, “İnternette ve sosyal medya platformlarında dolaşan olumsuz söylentiler, örneğin yeni aşıların hiçbir kanıt olmamasına rağmen doğurganlığı etkileyebileceğinin iddia edilmesi, aşı reddinin temel sebeplerindendir. Daha da önemlisi, Covid-19 aşılarının doğurganlığı etkileyebileceğine dair biyolojik tespit edilmiş herhangi bir ihtimal da yoktur Hastalığın toplumda yayılmasında, ağır hastalık ve ölüm gibi ciddi etkilerinin önlenmesinde aşının önemi tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Yüksek aşılama oranları toplum bağışıklığı denen bir olguyu ortaya çıkarır ki, bu da artık o hastalığın salgın olmadığı, sadece az sayıda vakanın görülebildiği bir durumdur. Bu nedenle aşılama gerçekte bireysel değil toplumsal bir hizmettir. Aşı olmayı reddetmek, bireysel özgürlük değil kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır. Sonuç olarak; insan güvenliği, tüm aşı geliştirme ve aşı onay süreci boyunca çok önemlidir. Dahası var olabilecek herhangi bir olası yan etkinin varlığı, Covid-19 enfeksiyonuyla ilişkili risklerden önemli ölçüde düşüktür ve insanları korumak ve virüsün yayılmasını önlemek olası yan etkilerle kıyaslandığında çok daha önemlidir. Aşılama, hem insanları Covid-19 enfeksiyonun ölüm dahil ciddi etkilerinden korurken, virüsün yayılmasını da azaltacağından toplumu da korumak açısından önemlidir. Virüsün yayılım hızı arttıkça mutasyona uğrama kabiliyeti de artacağından aşılama salgından kurtulmanın tek anahtarı olarak görülmelidir. Tüm bilgilendirmelere rağmen; aşı olmayı reddedenler, çevresinin ve halkın sağlığını korumak adına kişisel koruyucu önlemlere daha çok dikkat etmelidirler" diye belirtti.

Aile hekimlikleri ile tüm hastanelerde ücretsiz aşı yapılıyor

Covid-19 aşısı tanımlanmış olan vatandaşların, Alo 182 ve Merkezi Hekim Randevu Sistem (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alarak aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak aşılarını yaptırabileceklerini anlatan Bilge, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla aşılarını olabilmeleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından her türlü tedbir alınmıştır. Pfizer/BioNTech aşısı Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesinde her gün sabah saat 08:00 ile gece 24:00 saatleri arasında uygulanmaktadır Sinovac aşısı ise aile hekimliklerimizde hafta içi her gün sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında, üniversite, özel ve kamu hastanelerinde ise her gün sabah 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında uygulanmaya devam etmektedir. Covid-19 hastalığını ülke gündeminden çıkarmak ve kısıtlamaların kaldırılarak normalleşebilmemiz için aşı olmayı ihmal etmemeli ve mutlaka yaptırmalıyız. Bunun yanında pandemiden korunmak için hala en önemli tedbirin maske, mesafe ve hijyen olduğu da unutmamalıdır’’ diye konuştu.