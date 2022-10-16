Prof. Dr. Arıca metanol içeren dezenfektanlar konusunda uyardı

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, içeriğinde metanol olan dezenfektanlara karşı uyardı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, pandemiyle son 2 yıldaki dezenfektan kullanımının arttığına dikkat çekti. Türkiye ve dünyada özellikle el dezenfektanlarının kullanıldığını ifade eden Arıca, metanol içeren dezenfektanların insan sağlığına olumsuz etkilerine değinerek, “El dezenfektanlarında bizi bekleyen en büyük tehlike içeriğinde metanol olması. Metanol içeren el dezenfektanlarından mutlaka uzak durmalıyız. Çünkü metanol özellikle ellere veya vücutta herhangi bir deriye değdiği zaman emiliyor ve karaciğere geliyor. Karaciğerde emildikten sonra özellikle mide bulantıları, kusma, karın ağrıları, vücutta döküntüler ve hatta bilinç bulanıklarına kadar nedenlere yol açabilir. Bu nedenle dezenfektanlarda metanol içerenlerden uzak durmalıyız” ifadesini kullandı.

“Şuur bulanıklıklarına kadar giden rahatsızlıklara yol açabilir”

Dezenfektan alırken içeriğine bakarak metanol bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Arıca, 12 yaş altı çocukların bu maddeden daha çok etkileneceğini belirterek şöyle konuştu:

“Metanol içeren el dezenfektanları kullandığımızda vücutta çeşitli kızarıklıklar, alerjik olaylar, mide bulantıları, sabah karın ağrıları, şuur bulanıklıklarına kadar

giden rahatsızlıklara yol açabilir. Kronik kullanımlarda metanol içeren el dezenfektanları kullanımından sonra mide bulantıları, karın ağrıları, bilinç bulanıklıkları oldukları zaman mutlaka hastaneye, acile başvurmak gerekiyor. Orada ilgili uzmanın ilk müdahaleyi yapması gerekiyor. Özellikle bilinç bulanıklığı var ise 112 yoluyla hastane aciline başvurmaları gerekiyor.”