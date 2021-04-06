Prof. Dr. Altıntop’a ’Seçkin Kadın Araştırmacı’ ödülü

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop, “Venus International Foundation” tarafından düzenlenen “6th Women Awards-Venus International Women Awards (VIWA) 2021” kapsamında “seçkin Kadın Araştırmacı” ödülüne layık görüldü.

Bilimsel çalışmalarındaki üretkenliği, sağlık alanına yeni ilaç tasarlama ve geliştirme konusunda sağladığı önemli katkılar dolayısıyla ödüle layık görülen Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop, “Venus International Foundation” tarafından her yıl farklı disiplinlerde kadın araştırmacıların çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru olmak üzere 4 farklı kategoride ödül veriliyor. Bu yıl sağlık ve tıp bilimleri disiplininde Farmasötik Kimya alanındaki uluslararası bilimsel çalışmalarım nedeniyle, “Farmasötik Kimya alanında Seçkin Kadın Araştırmacı” ödülüne layık görüldüm. Bu prestijli ödül, üniversitemizin ve ülkemizin tanınırlığına adına önem arz ediyor.” dedi.

“Bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur”

Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop, bilim kadınlarına verilen ödüllerin, gelecek nesil kadın araştırmacıları teşvik etmesi açısından çok kıymetli olduğunu anlatarak, "Bir Türk kadın araştırmacı olarak, üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası bir platformda temsil etmek ve bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkûmdur.’” Konuşmasının devamında ekibiyle son yıllarda yaptıkları çalışmalara da kısaca değinen Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop, “Son yıllarda özellikle kronik miyeloid lösemi, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve glioma tedavisi için hedefe yönelik antikanser ilaç etken madde tasarımı ve geliştirme yönünde öncü çalışmalar yaparak ilaç Ar-Ge çalışmalarına önemli katkılar sağladık. Japon araştırmacılarla, hedefe yönelik antikanser ilaç etken madde tasarımı ve geliştirme üzerine ortak projelerimiz var. Bu alanlarda, Science Citation Index (SCI) tarafından taranan Q1 ve Q2 sınıfı dergilerde yayınlarımız bulunuyor. Ayrıca ekibimle akciğer kanserinin hedefe yönelik tedavisi için sentezlediğimiz yeni moleküller üzerine ulusal ve uluslararası patent başvurularımız bulunuyor.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Altıntop, son olarak, çalışmalarına bilimsel araştırma projeleri ile finansal destek sağlayan Anadolu Üniversitesine ve bu çalışmalara birlikte imza attığı Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Özdemir’e ve Doç. Dr. Belgin Sever’e teşekkürlerini iletti.