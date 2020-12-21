banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor
Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'

Prof. Dr. Alper Şener: “Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir” dedi.

Sağlık 21.12.2020, 13:15
7
Prof. Dr. Alper Şener: “Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir” dedi.

İngiltere’de, korona virüs (Covid-19)’ün mutasyona uğraması ve yayılım hızının da yüzde 70 artmasının ardından Şener, “Şuan ki ön bilgi ve raporlardan anlaşıldığı kadarıyla virüsün yayılım hızını arttırıyor ve oldukça etkileyici. Yayılım hızı arttıkça; daha çok kişi hasta olacak, bununla birlikte daha çok kişi hastaneye başvuracak, hastaneye yatış oranları artacağı için dolayısıyla hem yoğun bakım hem de diğer birimlerde İngiltere için ciddi sorunlar olabilir” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Virüsün İngiltere’de mutasyona uğraması ve yüzde 70 hızında yayılması tüm dünyada paniğe neden olurken, bazı ülkeler İngiltere’ye seyahat yasakları getirdi. Seyahat yasakları getiren ülkeler arasında Türkiye’de var.

“Korona virüs başlangıçtan beri mutasyona uğruyor”

Korona virüsün en başından beri mutasyona uğradığını belirten ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Aslında korona virüs ailesi başlangıçtan beri mutasyona uğruyor. Biliyorsunuz, ilk mutasyonu hayvandan insana geçmesiyle başladı. İnsanlar arasında yayıldıkça da hızlı bir şekilde mutasyona uğramaya eğilimli bir virüs. Bu virüsün mutasyona uğraması aslında Sars virüsü gibi; kendini kaybetme, kendini imha etme potansiyeline doğru yürür mü diye bir umut ışığı doğurmuştu içimizde ama şuan ki periyotta, gözlem ve makalelere baktığımızda ise iki yönde eğilim var” dedi.

“Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir”

Virüsün yayılım hızının artmasının İngiltere için ciddi sorunlar oluşturabileceğine dikkat çeken Şener, “Şuan da artık değişim süreci, varyant suşlarının ortaya çıkması aslında bize gösteriyor ki; aslında virüs, insana adapte olurken, aynı zamanda insandan insana bulaş hızını da arttırıyor. Bu bulaş hızının artması dünya, Türkiye ve diğer benzer ülkeler için tehlikeli. Çünkü İngiltere de çıkmış olan Suş, şuan ki ön bilgi ve raporlardan anlaşıldığı kadarıyla virüsün yayılım hızını arttırıyor ve oldukça etkileyici. Yayılım hızı arttıkça; daha çok kişi hasta olacak, bununla birlikte daha çok kişi hastaneye başvuracak, hastaneye yatış oranları artacağı için dolayısıyla hem yoğun bakım hem de diğer birimlerde İngiltere için ciddi sorunlar olabilir. Basına yansıdığı kadarıyla dünden beri belli ülkeler, İngiltere’den uçuş ve trafiği kapattılar. Yolcu almayarak seyahat yasağı koydular. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde Türkiye gibi ülkelerde bu varyant suşları ortaya çıkmaz” diye konuştu.

“Tedavi ve strateji anlamında değişikliklere sebep olabilir”

Korona virüs bulaş hızının artması ve mutasyona uğraması nedeniyle tedavi ve strateji anlamında bazı değişikliklerin de olabileceğini kaydeden Şener, “Önlem olarak aslında baştan beri yapılabilecek şeyler belli. Bunların dışında aslında pek fazla da yapılabilecek bir şey yok. Çünkü virüsün doğası bu, hızlı bir şekilde değişime uğruyor ve uğrayacak. Bunun önüne geçmek oldukça zor. Ama belki tedavi anlamında değişikliklere sebep olabilir bu. Çünkü iddia edilen şey şu ki; bazı kullandığımız plazma tedavisi nedeniyle hastalarda bu varyant suşun provoke edilebileceği ortaya çıktı, makalelerde hipotez olarak sunuluyor. Bu, belki tedavi yaklaşımlarını değiştirebilir. Tedaviye yönelik kalıcı olmasa dahil, geçici strateji değişimlerine sebep olabilir” şeklinde konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11