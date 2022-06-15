Prof. Dr. Alper Şener: “Pandemi bitti demek için henüz erken”

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve iki buçuk yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili pek çok uzman, pandeminin çok yakında endemik hale geleceğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 virüsünün HIV, sıtma, tüberküloz gibi endemik olabileceği ancak virüsün ne kadar süre daha dolaşımda kalacağını tahmin etmenin hala zor olduğu ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada pandeminin bitişinden bahsetmek için henüz erken olduğunu belirterek, salgınının tamamen sona erdiğini anlayabilmek için önümüzdeki ekim ayını işaret etti. Korona virüsü servisleri ve yoğun bakım yatış oranında sayının oldukça düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Şener, önümüzdeki dönemde dünyanın hiçbir yerinde korona virüsü önlemleri çerçevesinde kısıtlama ya da kapanma beklemediklerini söyledi.

Maymun çiçeği virüsü hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Şener, maymun çiçeğinin korona virüs gibi dünya genelinde olağanüstü bir kriz oluşturmayacağını belirtti.

"Hastanelerde maske zorunluluğu sürmeli"

Pandemi ile ilgili dünya genelindeki olağanüstü durumun hala ortadan kalkmadığını söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, bu yüzden hastane gibi riskli alanlarda hala maske zorunluluğunun sürdüğünü ifade etti. Şener, "Korona virüsü servislerimiz artık neredeyse boş diyebiliriz. Yoğun bakımlarda da Covid tanılı hasta sayımız neredeyse sıfıra indi. Pandeminin ilk başladığı dönem bir yana, 6-7 ay öncesini kıyas aldığımızda bile çok iyi durumdayız ancak hastane gibi riskli alanlarda hala maske ile dolaşma zorunluluğumuz devam ediyor. Çünkü pandemi süreci ile ilgili dünya genelinde de olağanüstü durum ortadan kalkmış değil. Bugün hala İngiltere, Almanya, ABD ve bize yakın ülkelerde de Omicron varyantının alt tipleri pençesi altındalar. Ülkemiz için olağanüstü bir durum yok ama hastanelerde teyakkuz hali devam ediyor. Bu durumun da bir süre daha devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Pandemi bitti demek için henüz erken"

Pandeminin bitişi için ekim ayı ve kış mevsimini işaret eden Prof. Dr. Şener, "Kış dönemi gribal enfeksiyonların yaygın olma dönemi zamanında yeniden bir Covid-19 enfeksiyonunda kıpırdanma görülecek olursa, ona yönelik teyakkuzumuz sürüyor. Hala daha servislerimiz kapatılmış değil ve bütün personel tedbirler çerçevesinde çalışmaya devam ediyor. Yaz döneminde de bu kışa yönelik tatbikat ve antrenman yapıyoruz diyebiliriz. Kış döneminde de özellikle eylül, ekim ayından itibaren ülkemize gelecek olan yeni varyantların da tırmanış seyrine bakacağız. Henüz pandemi bitti diyemiyoruz. Diyebilmemiz için virüsün endemik hale gelmesi lazım, yani Covid-19 virüsünün diğer solunum yolu virüsleriyle aynı seyirde olması lazım. Şu an Covid-19 virüsü diğer solunum yolu virüslerine göre daha düşük seviyede ama eylül-ekim ayını görmeden bir şey söylemek çok zor. Bu yüzden de pandemi bitti, endemiye dönüş gerçekleşti demek için henüz erken" dedi.

"Toplu ulaşımda maske takmakta fayda var"

Toplu ulaşımda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasının vatandaşları rehavete sokmaması, özellikle yandaş hastalığı bulunan ve riskli grupta bulunan vatandaşların maske takmayı sürdürmesini tavsiye eden Şener, "Toplu ulaşımda maske takmakta fayda var. Özellikle 65 yaş üstü ve yandaş hastalığı bulunan vatandaşlarımızın tüm kalabalık alanlarda maske takmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde görülen Omicron varyantının alt tipleri, daha önce gördüğümüz Omicron varyantlarından biraz daha farklı. Avrupa ülkelerinde hastaneye yatışlar ve yoğun bakım servislerinde kıpırdanmalar başladı. Türkiye için böyle bir durum söz konusu değil ama hazırlıklı da olmak lazım" dedi.

"Maymun çiçeği virüsü, Covid-19 gibi küresel bir kriz oluşturmayacaktır"

Korona virüs gibi dünya genelinde olağanüstü bir kriz oluşturmayacağını belirttiği maymun çiçeği virüsü hakkında da konuşan Prof. Dr. Alper Şener, "Maymun çiçeği virüsünün Covid-19 gibi aeresol ve solunum yoluyla bulaşma ihtimali düşük ihtimal gibi görünüyor. Bu virüs endemik olarak Afrika ve Avrupa kıtasında görülmeye başlandı. Bu durumla ilgili de küçük önlemler almak lazım ancak korona virüste olduğu gibi dünya genelinde bir kriz oluşturacak gibi görünmüyor. Öte yandan maymun çiçeği virüsü yakın temasla bulaşıyor. Daha çok cansız temas ve farkına varmadan bulaş gibi kavramlara dikkat etmek lazım. Bazı riskli bölgeler var; saunalar, spor tesisleri gibi. Bunlar bizim dikkat etmemiz gereken konular. Ülkemizdeki şüpheli olgulardan da pozitif vaka çıkmadı. Maymun çiçeği virüsünün Covid-19 gibi veya benzeri bir kriz oluşturmayacağı kanaatindeyim" açıklamasında bulundu.