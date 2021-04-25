Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı

Koronavirüs salgının ilk dönemlerinde ekranlarda en sık boy gösteren Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, bu görevden istifa etti. Uzun süredir medyaya çıkmayan ve açıklama yapmayan Azap'ın, uzun süredir Bilim Kurulu toplantılarına katılmadığı ve yazıma gruplarından da çıktığı belirtildi. Sonunda Prof. Dr. Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

"FAYDALI OLAMADIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, istifa iddialarını doğrularken, gerekçesini de şöyle açıkladı: "Faydalı olmadığımı düşündüm. Yükselen ikinci dalga, hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim" dedi. Prof. Azap şöyle devam etti:

"EKİM AYINDAN BERİ TOPLANTILARA KATILMIYORUM"

"Faydalı olamadığımı düşündüğüm ekim ayından beri toplantılara katıl(a)mıyorum. Zaten yükselen ikinci dalga hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Sonrasında da sınırlı enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim. Basından da uzak durup işimi yapmaya çalıştım."

"AYRILMAM YENİ DEĞİL ASLINDA"

"Beni arayan, yayına davet eden basın mensuplarının çoğuna da durumu anlattım. Bir haber değeri görmedikleri için olsa gerek, duyurmadılar. Dün yine bir davet için arayan Yavuz Oğhan'a durumu anlatınca, o haber değeri gördü bunda. Sonuç olarak ayrılmam yeni değil aslında."