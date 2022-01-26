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Prof. Dr. Ali Kurt Covid-19’a yenik düştü

Erzurum Şehir Hastanesi patoloji doktorlarından Prof. Dr. Ali Kurt, Covid-19 rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü şehir hastanesinde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Ali Kurt için hastanede tören düzenlendi.

Sağlık 26.01.2022, 12:24 26.01.2022, 12:30
Prof. Dr. Ali Kurt Covid-19’a yenik düştü

Erzurum Şehir Hastanesi patoloji doktorlarından Prof. Dr. Ali Kurt, Covid-19 rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü şehir hastanesinde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Ali Kurt için hastanede tören düzenlendi.

Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce yakalandığı Covid-19 hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, Prof. Dr. Ali Kurt’un özgeçmişini okudu. Tör, “Bugün çok üzüntülüyüz. Hocamız, abimiz büyüğümüz, bilirkişimizi kaybettik” diye konuştu.

Şehir hastanesinde düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir de, “Bir hayat bir hikaye burada bitmiş oluyor. Çok üzüntülüyüz. Ali ağabey çok naif biriydi. Hepimizin ağabeyi idi. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Törene katılan meslektaşları, oğlu Murat ve kızı Neşe Kurt gözyaşlarına boğuldu.

Prof. Dr. Ali Kurt Kimdir?

1953 İstanbul doğumlu Ali Kurt, tüm tahsilini Erzurum’da tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre Uzundere Sağlık Ocağı tabipliği yapmış ve hemen ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda asistanlığa başlamıştır. 1984 yılında burada uzmanlığını tamamlayan Ali Kurt, mecburi hizmetini Giresun Devlet Hastanesinde Patoloji Uzmanı olarak tamamlamış, dört yıl sonra da Erzurum Numune Hastanesi Patoloji Servisi’ne tayin edilmiştir.

Dr. Ali Kurt, 2001-2002 yıllarında Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde kurucu başhekimlik yapmış, 2008 yılına kadar Numune Hastanesindeki görevine devam etmiş, bu tarihten itibaren de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmalarına devam etmiştir. Giresun ve Erzurum’da görev yaptığı hastanelerde çeşitli idarecilik görevlerinde de bulunmuştur.

Uzmanlığının 30’uncu yılı olan 2013’te Tıbbi Patoloji Doçenti olan Dr. Ali Kurt, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Patoloji Doçenti olarak atanmıştır. Bilimsel araştırmalarına bu merkezde devam eden Doç. Dr. Ali Kurt, bu merkezin İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi yapılmasının hemen arkasından 9 Temmuz 2020 tarihinde Patoloji Profesörü olarak bu fakülteye atanmıştır.

Prof. Dr. Ali Kurt, Tıbbi Patoloji alanında çok önemli araştırma ve projeler yapmasının yanında sosyal bilimler ve özellikle de tarih alanına duyduğu ilgiyle de tanınmaktadır. Prof. Dr. Kurt’un ilk yazısı, 1972 yılında Aziziye Postası Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda İstanbul’da yayınlanan bazı gazete ve dergilerde de yazı ve şiirleri çıkan Kurt, 1988’den sonra Erzurum’da çıkan yerel gazetelerde düzenli yazılar yazmıştır.

Patolog Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce yakalandığı Covid-19 hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Ali Kurt’un cenazesi asri mezarlıkta, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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