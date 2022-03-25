Prof. Dr. açıkladı, bu hastalıkta erken tanı önemli

Prof. Dr. Ali Şahin eklem iltihabında erken tanının önemli olduğunu, birçok romatizmal hastalığın kendisini eklem iltihabıyla gösterdiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şahin eklem iltihabıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eklem iltihabında erken tanının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, “Eklemde, oynak yerlerinde ağrı, şişlik, sabah katılığı-tutukluğu, ısı artışı bazen kızarıklık olabilir. Bunların ayırıcı tanısının yapılması son derece önemlidir. Örneğin özellikle bölgemizde sıklıkla karşımıza çıkan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı erken yaşlarda belirti vermektedir. Hastalar, tekrarlayan eklem iltihabıyla bize başvurmaktadır. Tanısında hastanın klinik bulguları, aile öyküsü oldukça önemlidir. Bu hastalıkta olduğu gibi bazı romatizmal hastalıklarda bazı nedenlerden dolayı halen tanı da gecikme yaşanmaktadır” dedi.

“Vücudun kendi kendine saldırıyor’’

Prof. Dr. Şahin Romatizmal hastalıkların vücudun kendi kendine saldırdığı ya da tekrarlayan iltihap ataklarıyla giden hastalıklar olduğunu söyleyerek, “Bu hastalıkların erken tanısında son yıllarda ultrasonografi, tırnak yatağı kapillaroskopisi, tükürük bezi biyopsisi, cilt-kas biyopsileri ve çeşitli diğer doku biyopsileri gibi işlemler yapılıyor. Erken tanı koyup tedaviye başlamak birçok romatolojik hastalıkta sakatlık ve iş gücü kaybını önlemede önemlidir. 2013 yılından bu yana bölümümüzden üç iç hastalıkları romatoloji uzmanı uzmanlık eğitimi alarak ülkemizin çeşitli illerindeki hastanelerde Romatolog olarak çalışmaktadırlar. Bölümümüz aynı zamanda tıp doktoru ve iç hastalıkları uzmanlarının yetiştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu bağlam da Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Alim Yıldız’a, Baş Hekimimize ve Dekanımıza her zaman yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.