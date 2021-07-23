Prof. Ceyhan: Siz kim aşı konusunda fikir ileri sürmek kim

Prof. Ceyhan'a bir takipçisi, 'Amerika'da ünlü bir haber sunucusu 2 doz mrn aşısı olmuş. Maskesini devamlı takmış ama ne yazık ki delta varyantına yakalanmış ve çok ağır geçiriyormuş. Şimdi demek oluyor ki mrna aşıları delta varyantına karşı etkisiz bunun açıklamasını yapabilir misiniz' diye sordu.

Prof. Ceyhan'dan şaşırtan yanıt

Ceyhan takipçisine alışılmadık bir şekilde, "Tamamen yanlış bir yargı. % 98 koruyucu ne demek. Aşısız 100 kişi hastalığa yakalanırken, aşılı sadece 2 kişi hastalanıyor. O spikerin hastalanmamasının yolu toplumun en az % 80’inin aşılanmış olması. Konuyu bilmeden fikirler ileri sürerseniz böyle yanlış sonuçlara varırsınız.

İlle de yorum yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar uyanık ya, böyle kibarmış gibi başlayıp, sonra ne mal olduklarını belli ediyorlar. Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim. Benim sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde" diye yanıt verdi.