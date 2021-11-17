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Prematüre çocuklar için pasta kestiler

Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuğu 24 haftalık ve 740 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen anne Nuriye Çetin de "Çok zordu, 4 ay kaldı kuvözde. 4 ay boyunca ben her gün ağladım" diye konuştu.

Sağlık 17.11.2021, 16:08
Prematüre çocuklar için pasta kestiler

Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuğu 24 haftalık ve 740 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen anne Nuriye Çetin de "Çok zordu, 4 ay kaldı kuvözde. 4 ay boyunca ben her gün ağladım" diye konuştu.

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde görev yapan doktorlar prematüre doğmuş çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nü kutladı. Programda günün anısına pasta kesildi. Prematürelikle ilgili bilgiler veren Neonatoloji Uzmanı Dr. Fatma Hilal Yılmaz, prematüritenin 37 haftayı dolduramadan doğan tüm bebeklere verilen bir isim olduğunu söyleyerek, “Özellikle 32 haftanın altında doğmuşsa bebek, bu daha ciddi bir süreç halinde bize yansır. 22 haftanın üzeri için tüm yaşam, destek imkanlarımızı kullanarak bu bebeklerin hayata tutunması için uğraşıyoruz. Prematüriteyi etkileyen birçok sebep var. Şu an günümüzde yaşanılan pandemiyle birlikte covid enfeksiyonu dahil birçok enfeksiyon, annenin hipertansif olması, kronik bir süreçte diyabet olması, yaşadığı stresler, travmalar tüm bunlar prematürelikle sonuçlanabilir. Anneler böyle bir süreçte özellikle enfeksiyondan kendilerini korumalılar. Özellikle madde bağımlılığı günümüzde çok fazla artmış durumda. Bundan kaçınmak çok fazla önemli. Onun haricinde sağlıklı beslenme ve stressiz bir yaşam prematürelikten koruyacaktır” dedi.

Prematüre bebekler nörolojik anlamda kötü geçirilmiş bir yenidoğan süresine maruz kalmışlarsa yaşanılan birtakım kişilik problemlerinin olabildiğini belirten Dr. Fatma Hilal Yılmaz, “Sosyalleşme problemleri olabiliyor ve bu bebekler bazen yaşıtlarına göre daha geç yürüyorlar. Boy ve kilo anlamında yaşıtlarını daha geç yakalıyorlar. Bütün bunlar ailelere birtakım sıkıntılar olarak yansısa da ailenin bu konuda bilinçli olması ve yeterince rehabilitasyon imkanlarını bebeğe sağlaması çok beklenmeyen şekilde iyi sonuçlarla karşımıza çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

24 haftalık 740 gram dünyaya geldi

Hastanede geçen yılın Ekim ayında 24 haftalık ve 740 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen Yusuf Çetin’in hassasiyetle üzerinde durdukları hastalarından birisi olduğunu kaydeden Fatma Hilal Yılmaz, “Onun yaşama tutunması için çok fazla çaba gösterdik. Yusuf, çok şükür prematürenin başına gelebilecek büyük sıkıntılardan hep iyi şekilde devam etti. Bir beyin kanaması hadisesi yaşamadı, bu nörolojik anlamda ona çok iyi yansıyan bir süreç. Onun haricinde birtakım beslenme sorunları oldu ama bunları kısa sürede atlattık. Ciddi bir bağırsak rahatsızlığı hiç yaşamadık. Buradan oksijensiz taburcu oldu. Bu çok önemli bir hadisedir. Çünkü bu bebekler kronik akciğer hastalığı anlamında önemli adaylardır. Sadece ROP tedavisi aldı ama şu an için görme anlamında da ciddi bir problem yok. Umarım sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

"4 ay boyunca ben her gün ağladım"

Yusuf Çetin’in annesi Nuriye Çetin de doğumun hiç ummadıkları bir anda olduğunu anlatarak, “Biz aslında Ocak-Şubat gibi beklerken oğlum acele etti. 21 Ekim’de olacak dediler, çok şaşırdık. Allah öyle takdir etmiş ama gerçekten çok zor bir durumdu. Ben kendimi çok suçlu hissettim. Acaba yanlış bir şey mi yaptım da çocuğum erken doğdu diye düşündüm. Doktor hanım sağ olsun hep yanımızdaydı, olumlu ya da olumsuz olabilecek her şeyi söyledi. Biz her şeye hazırlıklıydık ama Allah’tan ümidimizi hiç kesmedik. Elhamdülillah Rabbim sağlıklı, sıhhatli bağışladı. Çok zordu, 4 ay kaldı kuvözde. 4 ay boyunca ben her gün ağladım sürekli. Zaten sürekli hastaneye gittim geldim, süt verdim. Çok sabır gerektiren bir süreçti. Çok ağır adımlarla ama emin adımlarla ilerledik gerçekten. Sabırla bekledik. Sağlık görevlilerine, doktor ve hemşire hanımlara tamamen güvendim. Hiç zorlamadım, hiç itiraz etmedim. Çok şükür Allah bağışladı. Kontrollerimiz devam ediyor. Bütün sağlık bölümlerinin takibi yapıldı. Oğlum şimdilik gayet sağlıklı” diye konuştu.

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