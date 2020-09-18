Pozitif vakalarının görüldüğü iki mahalle karantinaya alındı

Karabük’ün Yenice ilçesinde korona virüs vakasının görüldüğü 2 bin nüfuslu iki mahalle karantina altına alındı.

Karabük Valiliği, Yenice ilçesi Yirmibeşler ve Menderes Mahallesi’nin birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların bulunması ve temaslı sayının fazlalığından dolayı 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı. Açıklamada, “Covid-19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilçedeki Yirmibeşler ve Menderes mahallelerine 19 Eylül 2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren 2 Ekim 2020 tarihi saat 24.00’a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.