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Pozitif disiplin için 5 öneri

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Merak Eden Çocuk Okulları (BÜMED MEÇ), farklılıklara duyarlı ve saygılı, kendi öğrenme sorumluluğunu alabilen, özgüvenli bireyler yetiştirirken pozitif disiplin anlayışına eğitiminin bir parçası olarak yer veriyor. Peki pozitif disiplin nedir, aileler çevrim içi (online) eğitim sürecinde bu konuda neler yapabilir?

Sağlık 16.12.2020, 15:07
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Pozitif disiplin için 5 öneri

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Merak Eden Çocuk Okulları (BÜMED MEÇ) Koşuyolu Yerleşkesi Okul Müdür Bora SİNÇ, "Pozitif disiplin, çocukların kendi hareketlerini kontrol edebilmelerine ve problemlerini çözmelerine yardımcı olan bir yönetim tekniğidir" diyor ve çevrim içi (online) eğitim sürecinde pozitif disiplini desteklemek için ailelere önerilerde bulunuyor.

1. Duygular konusunda konuşun:  Fiziksel temasın mümkün olduğunca az olduğu bugünlerde  duygusal teması güçlü tutmak önemli. Birlikte olmak, sevgi ve paylaşım tüm aile üyeleri için iyileştirici ve güçlendiricidir. Bu süreçte çocukların günlük rutinlerini devam ettirirken çocuklarla bolca sohbet etmek hem kaygılarını fark etmenizi hem de onları daha iyi anlayarak desteklenmesi gereken noktaları fark etmenizi kolaylaştırır.

2. Özgüven konusunda cesaretlendirin: Özgüveni destekleyici, açıklayıcı, neyi-neden yapması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyan cümleler bu konuda size yardımcı olabilir. Unutmayın, bireyin kendi yeteneklerini ve duygularını tanıması, kendini sevmesi ve kendine güvenmesi olarak tanımlanan özgüven, pek çok beceri gibi erken çocukluk döneminden itibaren gelişir. Siz de özgüven duygusunun gelişimine olumlu katkı sağlamak için çocukların mizaç özelliklerini zedelemeden, çabalarını takdir edecek yaklaşımlar sergileyebilir, ona yaşına uygun sorumluluklar vererek, düşüncelerine saygı duyduğunuzu hissettirebilirsiniz.

3. Açıklamalar yapın: Online dersler sürecinde gerekliliği açıklanmadan davranışı kazanmaya zorlanması (mikrofon ve kamera kontrolü vb), öğrencilerin kendi öğrenme ve kontrol süreçlerinde sorumluluk almalarını geciktirebilir. Bu konuda tepki değil, açıklama yapmak destekleyici bir davranış olabilir. Çünkü tepki gösterdiğinizde kontrolü karşı tarafa bırakmış olursunuz ve sınırlarınız kaybolup gider. Açıklama yaptığınızda ise olasılıklar ve seçenekler de arkasından gelir.

4. Sürekli yapması ve yapmaması gerekenleri söylemeyin: Pozitif, etkili ve doğru temeller yaratmak istiyorsanız, kullandığınız dilin de önemli olduğunu unutmayın. Çocuğa sürekli olarak ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini söylemek çocuklarının öz denetimlerini kazanmalarını engellerken onların gerçek yaşama hazırlanmasını da zorlaştırabilir.

5. Sınırlar konusunda net olun: Pozitif disiplin, sınırsızlık anlamına gelmiyor. Sınırlar, kim olduğumuzu veya olmadığımızı gösterir ve hayatımıza yön veren kişisel çizgilerdir. Her insan sınırlara ihtiyaç duyar. Siz de çocuğunuzun yaşını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sınırlarınızı tanımlayın. Annenin kendi alanı, babanın kendi alanı, çocuğun kendi alanı, anne-babanın ortak alanı, anne-baba-çocuğun ortak alanını hem fiziksel hem de duygusal anlamda hep birlikte netleştirin.

Çocuklarımıza gösterdiğimiz sevgimiz, saygımız, hoşgörümüz ve güvenimiz onların zamanla öz denetim bilinciyle yaşama kolay uyum sağlayabilen aynı zamanda da kendi öğrenme sorumluluklarını alabilen bireyler olmalarını sağlayacaktır.

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