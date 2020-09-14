Poşet bile taşıyamayabilirsiniz

Sürekli, aynı şekilde yapılan hareketler el, bilek ve dirseklerde önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.Bu sorunların başında ise daha çok bilgisayar başında çalışanlarda görüldüğü için halk arasında ‘Mouse Hastalığı’ olarak da bilinen ‘Karpal Tünel Sendromu’ geliyor. Ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösteren bu rahatsızlığın tedavisinin ertelenmesi sonucundan poşet dahi taşıyamaz hale gelebileceğimizin altını çizen Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Halil İbrahim Bekdemir , “ Sorunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çözüm detaylı muayene sonrası uzman hekim eşliğinde yapılacak fizik tedavi. Sorunun ilerlemesi durumunda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Uzun süre tek tip el işi yapanlarda görülen bu rahatsızlık, eskiden daktilo kullananlar arasında da ‘Sekreter Hastalığı olarak adlandırılıyordu" ifadelerini kullandı.

El parmaklarının hareket etmesinde ve hissin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen median sinirinin sıkışmasıyla ortaya çıkan ‘Karpal Tünel Sendromu’, kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Uzun süreli bilgisayar kullananlar, bazı müzik aletlerini çalanlar, ağır ve titreşimli el aletleriyle çalışanlar, el bileği hareketinin fazla olduğu tenis, masa tenisi gibi sporlarla uğraşanlar, sürücüler ve ev ile el işleriyle fazla meşgul olan ev hanımlarında görülen bu sorun, önemsiz gibi görülerek geçiştirilebiliyor. Ayrıca diyabet hastalığı, romatoid artrit, hipotiroidi, obezite ve gebelik gibi durumlarda da görülebiliyor. Oysa uyuşukluk, ağrı, hissizlik gibi belirtilerin ciddiye alınmaması kişilerde daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Kısmi Felç Riski Olabilir

Elini yoğun olarak kullanan beyaz yakalıdan ev hanımına kadar birçok kişide görülebilen ‘Karpal Tünel Sendromu’ tedavisinde erken müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bekdemir , “ Durum kötüleştikçe, elinizdeki kaslar küçüldüğü için daha az kavrama gücüne sahip olabilirsiniz. Daha fazla ağrı ve kas krampları yaşarsınız. Ayrıca en önemlisi ise sorunun ilerlemesi ile bölgeye daha fazla zarar vereceği için kısmi felç riski daha çok artabilir.O yüzden erken teşhis ve sorunu ciddiye almak önem taşıyor.Muayene ve EMG sonrasında rahatsızlığın tedavisi için ağrı kesici ve iltihap giderici ilaç tedavilerinin yanı sıra en önemlisi fizik tedavi süreci başlatılmalı. Lazer, ağrı kesici ve kas kuvvetlendirici akım tedavileri, mobilizasyon, manuel terapi, kuru iğneleme ve bantlama gibi fizik tedavi uygulamaları ile sorun tedavi edilebilir. Aynı zamanda esneklik ve kas kuvvetini arttırıcı egzersizlerde sürecin bir parçası olarak başlanmalı ve tavsiye edilen süre boyunca devam ettirilmelidir. El ve bilek bölgesinin aşırı ve zorlayıcı kullanımından dolayı oluşan problemi kısıtlamak için destekleyici el bileği atellerden de faydalanılabilir” dedi.

Çalışma Aralarında Egzersiz Yapın

Bekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bu rahatsızlığın ilk belirtisi olarak parmaklarınız uykuya daldığınızda ve geceleri uyuştuğunu fark edersiniz. Bu durum genellikle uyurken elimizi tutuş şekli yüzünden olur . Uyuşma, karıcalanma ve ağrı diğer belirtiler olarak görülebilir. Son evrede ise hissizlik ortaya çıkabilir. Durumun erken safhalarında, elleriniz sallamak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Ancak bir süre sonra uyuşukluğun geçmesine neden olmayabilir. Bu sorunun oluşmaması için uzun süre aynı el hareketi yapmaktan uzak durun, iş arasında molalar verip el egzersizleri yapın, el bileğini sürekli bükülü halde çalışmaktan kaçının, bilgisayar kullanıyorsanız el bileğini destekleyici mouse padler ve klavye destekleri kullanın.”