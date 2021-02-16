Portekiz Başbakanı Costa, korona virüs aşısı oldu

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını oldu.

Korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasında Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Portekiz Parlamento Başkanı Ferro Rodrigues, 12 Şubat’ta aşılanmıştı. Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido’ya, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı yapıldı.

Portekiz’de korona virüs karşı Aralık ayında başlayan aşılama kampanyası kapsamında hastanelerdeki bakım ünitelerinde kalanlar, 80 yaşın üzerindeki yaşlılar, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine öncelik verildi.

Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido yaptığı açıklamada, “333 bin kişiye ilk doz, 200 bin kişiye ikinci doz yapılırken ülke genelinde toplamda 533 bin 70 kişiye korona aşısı yapıldı” dedi. Temido, 694 bin 800 doz korona virüs aşısı teslim aldıklarını açıklayarak, dün 104 bin 130 doz daha Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ulaştığını söyledi.

Portekiz’de korona virüs vaka sayısı 787 bin 059’a yükselirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 411 oldu.