Polonya’nın tamamı kırmızı bölge kapsamına alındı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yarından itibaren tüm ülkenin "kırmızı bölge" kapsamına alındığını duyurdu. Buna göre ülkedeki tüm kafe ve restoranlar kapatılırken yalnızca paket servis yapmalarına izin verilecek. 16 yaşından küçük çocuklara yanlarında yetişkin olmaksızın sokağa çıkma yasağı getirilirken, 5’ten fazla kişinin de bir araya gelmesine izin verilmeyecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vak’alarının son haftalarda hızlı artış gösterdiği Polonya’da salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Aile ve Sosyal Politika Bakanı Marlena Marlag ve Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında yarından itibaren tüm ülkenin "kırmızı bölge" kapsamına alındığını duyurdu. "Durum halen iyi değil, süreç dinamik olarak ilerlemekte, bu nedenle önlemlerimiz daha kararlı olmalı" diyen Başbakan Morawiecki, vak’a sayılarındaki artış temposunun kendilerini oldukça endişelendirdiğini ifade etti.

Polonya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte tespit edilen vak’a sayısının 13 bin 632, ölü sayısının 153 olduğunu hatırlatan Başbakan Morawiecki, ülkede Covid-19 hastalarınca kullanılmakta olan yatak sayısının 10 bini aştığını bildirdi. İlkbaharda olduğu gibi ülke sınırlarını kapatma, yurt içinde seyahat özgürlüğünü kısıtlama gibi önlemler almak istemediklerini ifade eden Morawiecki, uzmanlarla yaptıkları görüşmeler neticesinde yarından itibaren geçerli olmak üzere aldıkları önlemleri şu şekilde sıraladı:

1- 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren tüm ülke "kırmızı bölge" kapsamına alınacak.

2- İlkokullarda 4.,5.,6.,7. ve 8. sınıflar uzaktan eğitime geçecek. (orta dereceli okullar bu hafta başından itibaren uzaktan eğitime geçmişti)

3- 16 yaşından küçük çocuklar saat 08:00-16:00 arası yanlarında bir yetişkin olmaksızın sokağa çıkamayacak.

4- Kafeterya, lokanta, restoran gibi tüm gastronomi mekanları 2 hafta süreliğine kapatılacak, yalnızca paket servise izin verilecek.

5- Aynı evde yaşayanlar ve aynı iş yerinde çalışanlar dışında en fazla 5 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

6- 70 yaş üstü vatandaşların evden çıkmamaları için onların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak askerler, izciler ve gönüllülerden oluşacak yardım grupları oluşturulacak.

Alınan önlemler 2 hafta sonra etkisini gösterecek

Korona virüsten ölüm oranının 70 yaş üstü hastalarda yüzde 70 olduğunu belirten Başbakan Morawiecki, yaşlılardan evde kalmalarını rica ederken, kafe ve restoranlara yönelik kapatma kararının 2 hafta sonra duruma göre uzatılabileceğini söyledi. Morawiecki hizmet ve üretim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini kapatmadıklarını, aldıkları önlemlere rağmen ekonomi çarkının dönmeye devam edeceğini umduğunu ifade etti. "Bulaşma zincirini kesmek zorundayız, tüm topluma sorumluluk düşüyor, mecbur değilsek evden dışarı çıkmayalım" diyen Başbakan Morawiecki, "Aldığımız önlemlerin etkilerini ancak 10-14 gün sonra görebiliriz. Alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uyarsak bu savaşı birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Kırmızı bölge" ne anlama geliyor

Yarından itibaren tüm ülkeye yayılacak "kırmızı bölge" uygulamasına göre 100 metrekareden küçük dükkanlara kasa başına 5 müşteri sınırlaması getirilecek. Düğün, taziye ve benzeri her türlü özel etkinlik, kongre, fuarların düzenlenmesine izin verilmeyecek, kiliselerdeki ayinler 7 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenecek. Toplu taşıma araçları kapasitelerinin yüzde 30’u kadar yolcu alabilecek. Aquapark, havuz ve fitness salonlarının faaliyetleri de askıya alınacak.

Polonya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar ülkede 228 bin 318 korona virüs vak’ası tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 172’ye ulaştı.