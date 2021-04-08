Polonya’da Covid-19’a bağlı günlük can kaybında rekor

Polonya’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 954 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19’a bağlı toplam can kaybı 56 bin 659’a ulaştı. Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının üçüncü dalgası ile mücadele eden Polonya’da pandemi kontrol altına alınamıyor. Yaklaşık 10 gündür vaka sayıları 35 bin düzeyinde seyreden ülkede salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı da kayıtlara geçti. Polonya Sağlık Bakanlığı’nın bugün paylaştığı verilere göre ülkede son 24 saatte 27 bin 887 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı vaka sayısı 2 milyon 499 bin 507’e ulaştı. Son 24 saatte 954 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 56 bin 659 oldu.

Kısıtlamalar 18 Nisan’a kadar uzatılmıştı

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski dün düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamında ulusal karantina ve halihazırda devam eden kısıtlamaların 18 Nisan Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurmuştu. Hastanelerdeki zorlu sürecin devam ettiğini belirten Niedzielski, 34 bin 500’den fazla yatağın korona hastalarının kullanımında bulunduğunu, 3 bin 300 kişinin ise solunum cihazına bağlı olduğunu söylemişti.

Ağırlıklı olarak İngiltere mutasyonunun görüldüğü yaklaşık 38 milyon nüfuslu Polonya’da, az sayıda da olsa Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlu vakalar da tespit edildi.

Korona virüs kısıtlamaları kapsamında ülkede alışveriş merkezleri, oteller, kayak merkezleri, saunalar, havuzlar, spor salonları, eğlence merkezleri, bar ve diskotekler, sinema, tiyatro, müze, galeri gibi tüm kurumları kapalı bulunuyor. Kafeterya ve restoranlar ise yalnızca paket servis yapabiliyor. Kreş ve anaokullarının da kapalı olduğu Polonya’da ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitim uzaktan eğitim şeklinde sürdürülüyor.