Polonya, Covid-19 kısıtlamalarını 18 Nisan’a kadar uzattı

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının 18 Nisan Pazar gününe uzatıldığını belirterek, "Yeni vakalara ilişkin gözlemlenmekte olan sonuçlar, iyimser davranmamız için oldukça zayıf bir sinyal" dedi.

Polonya’da korona virüs (covid-19) kısıtlamaları uzatıldı. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısında, hükümet olarak ülkede devam etmekte ve 9 Nisan’da sona erecek olan korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını 18 Nisan Pazar gününe kadar uzattıklarını bildirdi. Halen çok zor durumla karşı karşıya olduklarını belirten Niedzielski, hastanelerde 34 bin 500’den fazla yatağın Covid-19 hastalarının kullanımında bulunduğunu, 3 bin 300 kişinin ise solunum cihazına bağlı olduğunu kaydetti. Bakan Niedzielski, "Yeni vakalara ilişkin gözlemlenmekte olan sonuçlar, iyimser davranmamız için oldukça zayıf bir sinyal" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaların uzatılmasının ardından ülkede, alışveriş merkezleri, oteller, kayak merkezleri, saunalar, havuzlar, spor salonları, eğlence merkezleri, bar ve diskotekler, sinema, tiyatro, müze, galeri gibi tüm kurum ve kuruluşlar kapalı kalmaya devam ederken, kafeterya ve restoranlar ise yalnızca paket servis yapabilecek. Kısıtlamalarda kreş ve anaokullarının da kapalı olduğu ülkede ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitime ise, uzaktan eğitim üzerinden devam edilecek.

Polonya’da vaka sayısı 2.5 milyona yaklaştı

Ağırlıklı olarak Covid-19’un İngiltere mutasyonunun görüldüğü Polonya’da, az sayıda da olsa Güney Afrika ve Brezilya mutasyonu vakaları saptandı. Son 1 haftadır günlük vaka sayılarının 35 binlerde seyrettiği 38 milyonluk ülkede, toplam vaka sayısı ise 2.5 milyona yaklaştı. Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 910 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 471 bin 617’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 638 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 703’e ulaştığını açıkladı.