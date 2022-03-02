Polen alerjisi nedir? Polen alerjisi belirtileri nelerdir?

Biz bu dönemlerde yazın gelmesini iple çekiyoruz ancak alerjik bünyeli kişiler için bahar ayları büyük sıkıntılar demek . Doğa uyanırken polen başta olmak üzere birçok alerjenin oradan oraya savrulması, alerji sorunu yaşayan kişilerin hastalıklarının alevlenmesine sebep oluyor.

POLEN ALERJİSİ NEDİR?

Her ilkbahar, yaz ve sonbaharda, bitkiler aynı türdeki diğer bitkileri döllemek için küçük polen taneleri salgılarlar. Alerjik reaksiyonlara neden olan polenlerin çoğu ağaçlardan, yabani otlardan ve çimlerden gelir. Bu bitkiler rüzgarla taşınan küçük, hafif ve kuru polen taneleri yapar. Polen bitki büyümesi için hayati öneme sahiptir, ancak polen alerjisi olan kişiler için rahatsız edici semptomlara neden olabilir.Birçok insan polen soluduğunda olumsuz bir bağışıklık tepkisi vardır. Bağışıklık sistemi normalde vücudu hastalıklara karşı korunmak için virüs ve bakteri gibi zararlı istilacılara karşı korur.Polen alerjisi olan kişilerde, bağışıklık sistemi yanlışlıkla zararsız poleni tehlikeli bir davetsiz misafir olarak tanımlar. Polene karşı savaşmak için kimyasallar üretmeye başlar.Otlar alerjinin en sık nedenidir. Ayrıca Huş, sedir ve meşe gibi bazı ağaç türleri de yüksek oranda alerjenik polen üretir.

POLEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Polenler aşağıdaki ve benzeri birçok tahriş edici semptomlara yol açmaktadır:

– Hapşırma

– Burun tıkanıklığı

– Burun akması

– Gözlerde sulanma

– Boğazda ve gözlerde kaşıntı

– Hırıltı

– Öksürük

– Gözlerin etrafında şişlik

– Tat veya koku alma duyusunun azalması

Bazı astımlı kişilerde polen alerjisi, hırıltı ve öksürüğü de içerebilen mevcut astım semptomlarını daha da kötüleştirebilir.

POLEN ALERJİSİ TEDAVİSİ

Diğer alerjilerde olduğu gibi, en iyi tedavi alerjenden kaçınmaktır. Ancak, polenden kaçınmak çok zordur. Polen alerjisine karşı bir çok ilaç mevcuttur. Burun ilaçları, göz damlaları, alerji hapları (Antihistaminler ve leukotrieneantagonistler) iğneler ve solunum yoluyla alınan ilaçlar, alerji tedavisinde kullanılabilir.Reçetesiz satılan ilaçlar (OTC): Antihistaminikler vücudunuzun ürettiği histamini bloke eder. Burnunuz tıkalıysa, dekonjestanlar nefes almanıza yardımcı olabilir. Bazı burun spreyleri de alerji semptomlarına yardımcı olur .Reçeteli ilaç tedavisi. OTC ilaçları işe yaramazsa, doktorunuz daha güçlü bir ilaç yazabilir. Reçete edilen bazı ilaçlar alerjileri tetikleyebilecek histamin dışındaki kimyasalları engeller. Diğerleri, bazı ot veya ot polenlerinden kaynaklanan semptomları tedavi eder.Alerji ilaçlarının önleyici tür ilaçlar olduğunu ve tam etkisini göstermesi için aradan 1-2 haftanın geçebileceğini bilmeniz önemlidir. İlaçların tüm mevsim boyunca düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Bu, polen yoğunluğunun düşük olduğu zamanlardaki alerji belirtilerinin kaybolduğu anlar içinde geçerlidir.

POLEN ALERJİSİNİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Polenler gün içinde özellikle sabah erken saatlerde ve öğle saatlerinde yoğun olarak bulunurlar. Yağmur yağdıktan sonraki ilk birkaç saat ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu büyük oranda azalmaktadır. İşte yapmanız gereken bazı şeyler:

– Polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde, dışarı aktivitelerinizde planlamanızı iyi yapın (Özellikle sabah ve öğle saatlerinde).

– Zorunlu olmadıkça kuru ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkmayın.

– Açık hava aktivitelerinde bulunmamaya özen gösterin veya en aza indirin.

– Sportif faaliyetlerde kapalı alanlar tercih edin.

– Şapka (siperlikli) takın.

– Gözlük kullanın.

– Uzun kollu ve bacaklı giysiler giyinin.

– Eve girince bu giysileri değişin.

– Duş alın veya saçınızı ve yüzünüzü bol su ile yıkayın.

– Evinizin ya da aracınızın camlarını kapalı tutun.

– Yıkadığınız çamaşırlarınızı polen mevsiminde evde kurutun,

– Özellikle polenlerin yoğun olduğu saatlerde evinizin kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmaya özen gösterin.

– Evde veya arabada polen fitreli klima kullanın.

– Toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız, açık pencere veya kapılardan uzakta oturmaya gayret edin.

ASTIMI TETİKLİYOR

Nefes darlığı ataklarıyla ortaya çıkan, ataklar dışında hastaların tamamen normale dönebildiği bir solunum yolu hastalığı olan astımın başlıca sebebinin alerji olduğu düşünülüyor.

Alerjene maruz kalındığında IgE antikoru aracılığıyla ortaya çıkan maddeler solunum yolu mukozasında ödem, inflamasyon ve solunum yolu kas spazmına yol açıyor. Hastada öksürük, nefes darlığı, hırıltı, hışıltı, göğüste yanma, nefes verirken ıslığa benzer bir ses oluşması gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Ataklar dışında hastaların genellikle şikayeti olmuyor.

KORONAVİRÜS ALERJİSİ OLAN HASTALARI NASIL ETKİLER ?

Toplumda görülme sıklığı yüzde 5-10 arasında değişen astım, yaşamın her döneminde ortaya çıkabileceği gibi ilk şikayetler sıklıkla 25 yaşından önce kendini gösteriyor. Nadiren ileri yaşta da görülebiliyor. Hastalık erken çocukluk döneminde ortaya çıktığında genellikle ergenlik çağında kaybolsa da daha ileri yaşlarda yoğun bir maruziyete yol açabiliyor. Alerjik rinit olan hastalarda astım görülme sıklığı daha fazlayken, ailede bu hastalığın olması alerji riskini arttırıyor.mesleki nedenlerle maruz kalınan kimyasal maddelere bağlı olarak da astımın ortaya çıkabildiğini belirterek, Şikayetler, alerji mevsiminde sık görülmekle birlikte hava kirliliği, sigara içilmesi veya sigara dumanına maruz kalınması, viral enfeksiyonlar, aşırı stres gibi faktörlerle de tetiklenebiliyor. Bu gibi dönemlerde hastaların muayenesinde yaygın hava yolu spazmı olabiliyor. Tanı ise kanda IgE bakılması, alerji ve solunum fonksiyon testleriyle konuluyor.

GÖZLERİ DE ETKİLEYEBİLİYOR

Bahar aylarında alışılagelen alerji sorunlarının yanı sıra göz sağlığını etkileyen birtakım problemlerle de karşılaşılabiliyor. Sık görülen sorunların başında ise alerjik konjonktivit geliyor. Bu hastalığın tedavisinde genellikle kombine tedaviler uygulandığını ama temel prensibin, alerjiye neden olan etkenden uzak durmak olduğunu belirterek, Yoğun hava kirliliği, alerjiyi arttıran önemli bir faktör. Gözlerin kızarması, sulanması ve kaşıntıyla kendini gösteren alerjik konjonktivite çok sık rastlanıyor. Hastalık temel olarak; göz kapaklarının içi ile gözün beyaz kısmını saran ve ‘konjonktiva’ olarak adlandırılan zarın alerjiye bağlı olarak gelişen iltihabını ifade ediyoR