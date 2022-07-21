Polatlı Devlet Hastanesi’nden yeni hizmet

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Reyhan Öztürk, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’nde cerrahi müdahale yapılan hastalara ultrasonografi eşliğinde bölgesel sinir bloğu uygulamasına başlanıldığını duyurdu.

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Reyhan Öztürk hastanede cerrahi müdahale yapılan hastalara ultrasonografi eşliğinde bölgesel sinir bloğu uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uygulamanın özellikle kol ve bacak bölgelerine yapılan cerrahi müdahalelerde tercih edildiğini belirten Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Reyhan Öztürk, hastaların daha konforlu bir ameliyat süreci ve ameliyat sonrası dönemi geçirdiğine dikkati çekti. Öztürk, "Hastanın genel durumu ile yapılacak olan cerrahi müdahalenin süresi de dikkate alınarak yapılan Bölgesel Sinir Bloğu uygulaması, genel anesteziye alternatif bir yöntem olarak uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın nasıl yapıldığına dair bilgiler veren Başhekim Öztürk, "Bölgesel Sinir Bloğu uygulamasında hastalarda genel anesteziye karşı oluşabilecek korku ve stresi önleyerek, genel anesteziye bağlı gelişebilecek komplikasyonlardan da hastayı koruduğunu ve Anestezi ve Reanimasyon Uzman Hekimi tarafından uygulanan yöntem ile ameliyat yapılacak alana giden sinirlerin etrafına ultrasonografi eşliğinde sinir uyarıcı cihazların yardımı ile anestezik ilaç verilerek o bölgede hissizlik ve hareketsizlik sağlanıyor. Ayrıca ilaçların etki süresi geçtiğinde ise tüm vücut fonksiyonları normal haline geri dönüyor. Bölgesel Sinir Bloğu uygulaması ile hastayla erken evrede iletişime izin verilerek cerrahi işlem sırasında hastanın uyanık kalması sağlanarak dolaşım ve solunum fonksiyonlarında olumsuz etkilerin görülmesi engellenmiş oluyor. Ayrıca hastalar erken dönemde beslenmesine de başlama imkanı buluyor" ifadelerini kullandı.