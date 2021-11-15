Polatlı Devlet Hastanesi “Gönülden Gönüle Destek” projesiyle örnek oldu

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, sosyal yardımlaşma projeleri kapsamında “Gönülden Gönüle Destek” adıyla ihtiyaç odası oluşturdu.

Polatlı Devlet Hastanesi personellerinin kendi aralarında başlattığı yardım seferberliği, örnek bir projeye dönüştü. Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, sosyal yardımlaşma projeleri kapsamında “Gönülden Gönüle Destek” adıyla ihtiyaç odası oluşturdu. Proje kapsamında afet, trafik kazaları gibi acil durumlarda hastaneye gelen ve sosyoekonomik açıdan alım gücü olmayan hastalara bu odadan destek olunacak.

İhtiyaç temini hastane personellerince sağlanıyor

İhtiyaç odasına dışarıdan hiçbir şekilde yardım kabul edilmediği gibi, para yardımı da yapılamıyor. Sadece hastane personelleri tarafından getirilen malzemeler kabul ediliyor. Oluşturulan odada çoraptan terliğe, pijamadan bebek kıyafetlerine, şampuandan bebek bezine, kitaptan seccadeye birçok ihtiyaç malzemesi yer alıyor. Uygulama esnasında ise gizlilik ön planda. Yardım edilen hastaların ismi verilmiyor veya herhangi bir kayıt tutulmuyor. Hijyene de oldukça önem verilen projede hastane personelleri tarafından temin edilen ihtiyaç malzemeleri ve kıyafetler, yıkanıp ütüleniyor, eşyalar tek tek temizlenerek rafta yerini alıyor.

Türkiye’ye örnek olacak projenin mimarları Başhekim Uz. Dr. Reyhan Öztürk ve Başhekim Yardımcısı Dr. Dr. Gülizar Yıldırım oldu. Servis hemşirelerinin ağırlıklı olarak koordinasyon sağladığı projede Kalite Yönetim Birimi Direktörü Ayşe Altay ve Birim Çalışanları Rabia Aslanbaş ile Feza Dörtdoğan görev alıyor.