Piyasadaki tüm maskeler güvenlik testinden geçirilsin

TÜDEF : “Boyunluk ve bandana kumaşından yapılan maskeler virüsü daha uzaklara yayıyor. Piyasadaki her maske benzeri ürün güvenli değil”

TÜDEF : “ Maskeyi çene altında taşımak en kötüsü, orada biriken virüsü ağza ve burna alıyoruz”

TÜDEF : “ Tüketici yuvarlak ve kısa lastikli maskelerin kulakları yara ettiğini söylüyor”.

Kısa adı TÜDEF olan Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı ; piyasada satılan maskelerin güvenliği konusunda ciddi endişelerimiz var” diyerek şu açıklamayı yaptı.

“.Güvenli maskeler kadar güvenli olmayan maskelerde satılıyor. En güvenli maske, medikal cerrahi maskeler bunların virüs geçirgenliği çok az, ancak ülkemizde piyasada polyester kumaş üzerine çeşitli boyalı logolarla üretilen maskelerde var.Gün boyu bu boyaları soluyoruz. Çocuklar için mikrofiber kumaştan üretilen boyalı ve yıkanabilir maskelerde kullanılan boyalar ve bu maskeler ne kadar güvenli. Boyun bağı, bandana olarak üretilen ancak şu günlerde korona maskesi olarak da kullanılan, bazı materyaller, tükürüğü bölerek korona virüsünün çok daha uzaklara taşınmasına neden oluyor. Pamuklu ve polyester karışımı maskeler biraz daha güvenli olsa da her pamuklu maske de dokumasına göre güvenli değil. ABD’de Duke Üniversitesinde geçtiğimiz ay laser ışığı altında yapılan ve çeşitli maske ve maske yapımında kullanılan materyallerin denendiği basit bir testte, çok ilginç sonuçlar çıktı. Medikal cerrahi maskelerin geçirgenliği 0,1 ise bazı pamuklu maske türlerinin geçirgenliği bunun üç katı yani 0.3’e kadar çıktı. Yine piyasada bir çok insanın bandana ve boyunluk gibi daha ince kumaştan yapılan ürünleri maske olarak taktığını görüyoruz. Bunların geçirgenlik oranı ise 1. Yani bir koruyuculuk oranı olmadığı gibi ağızdan çıkan partikülleri bölerek virüsün çok daha uzağa taşınmasına neden olduğu açıklandı.Piyasada ki bazı pamuklu maskelerin ise 60 derece sıcakta yıkanması gerekirken genellikle lavaboda eller yıkanırken sabunla yıkandığı ve kurutulduğunu gözlemledik. Bu tür maskelerin de zaman içinde geçirgenliği artacak, bunların içine mutlaka ikinci bir medikal maske takılması gerektiğini düşünüyoruz. Halkımız arasında maske taktıktan sonra çakmak ateşini üfleyerek söndürme testi yapılıyor, ateş sönüyorsa maske güvenli değil şeklinde söylentiler de çıkmaya başladı, ya da su geçiriyorsa güvenli değil diyen görüşlerde var” şeklinde konuştu.

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı “ Piyasada TSE onaylı maskelerde var ancak bu onayı almadan ve herhangi bir güvenlik testinden geçmemiş ürünlerde var, Üç katlı maskenin her katının ayrı kumaştan yapılması gerekirken piyasadakilerin bir bölümünün bu standartlara uygun üretim yapmadığını görüyoruz. Korona virüsünün yayılmasının önlenmesinde en önemli konu maskelerin filtre etme oranı, hava geçirgenliği ve virüs yükünün nasıl önlendiği konusunda gerekli güvenlik kriterlerin test edilmesi lazım. Ayrıca maskeler üzerinde bir kare kod uygulamasının takip açısından mutlaka getirilmesi gerekiyor. Tüketicilerimiz yuvarlak ve kısa lastikli maskelerinde kulak arkasını tahriş ederek yara yaptığı konusunda şikayetçiler. Geniş enli ve uzun lastikli maskelerin daha rahat olduğunu belirtiyorlar” dedi.

Vargı, ”Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsüne çağrıda bulunuyoruz. Piyasada maske olarak satılan kullanılan hangi malzeme varsa, pamuklusu, polyester olanı karışımlısı boyalısı yıkanabilir olanı hepsi ne varsa numune alınarak test edilmesi ve bu testin sonuçlarının da halkımızla eğitici kamu spotu şeklinde filmler olarak paylaşılması gerekir. Korona salgınını piyasada satılan bazı maskelerle yenmemiz gerçekten zor. “ şeklinde konuştu.