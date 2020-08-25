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’’Pirinç, kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, sağlıklı ve besleyici bir besindir’’

UZMAN DİYETİSYEN İPEK AĞACA ÖZGER, ''PİRİNÇ, SANILANIN AKSİNE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE TÜKETİLDİĞİNDE, SAĞLIKLI VE BESLEYİCİ BİR BESİNDİR. ÖZELLİKLE İÇERDİĞİ KALSİYUM, DEMİR, NİASİN, FOSFOR, POTASYUM GİBİ MİNERALLER BAKIMINDAN OLDUKÇA DEĞERLİ OLAN PİRİNÇ, ENERJİ OLUŞUMUNDA GÖREVLİ OLAN B GRUBU VİTAMİNLERDEN DE OLDUKÇA ZENGİNDİR’’ DEDİ.

Sağlık 25.08.2020, 13:50
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’’Pirinç, kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, sağlıklı ve besleyici bir besindir’’

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, ’’Pirinç, sanılanın aksine kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, sağlıklı ve besleyici bir besindir. Özellikle içerdiği kalsiyum, demir, niasin, fosfor, potasyum gibi mineraller bakımından oldukça değerli olan pirinç, enerji oluşumunda görevli olan B grubu vitaminlerden de oldukça zengindir’’ dedi.

Pirinç, Türk ve dünya sofralarında çokça tüketilen besin maddeleri arasında yer alıyor. Besleyici olan pirinci sağlıklı tüketmek önemli. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, pirincin sanılanın aksine kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, sağlıklı ve besleyici bir besin olduğunu belirtti. Dyt. Özger, pirincin faydaları hakkında bilgiler verdi.

’’Pirinç, sanılanın aksine kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, sağlıklı ve besleyici bir besindir’’

Pirinci sanılanın aksine kontrollü tüketildiğinde faydalı olduğunu aktaran Dyt. İpek Ağaca Özger, ’’Pirinç, sanılanın aksine kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, sağlıklı ve besleyici bir besindir. Hepimizin tüketmekten keyif aldığı pirinci küçükten büyüğe her yaş grubu keyifle tüketebilir. Özellikle içerdiği kalsiyum, demir, niasin, fosfor, potasyum gibi mineraller bakımından oldukça değerli olan pirinç, enerji oluşumunda görevli olan B grubu vitaminlerden de oldukça zengindir. Pirinç aynı zamanda iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. Günlük enerjimizin yüzde 50’sinin karbonhidratlardan alınması gerektiği düşünülürse pirinç bu açıdan oldukça iyi bir kaynaktır. Pirinç, gluten içermemesi bakımından çölyak hastalarının ve glutenin toleransı olanların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Glisemik indeksinin yüksek olduğu bilinse de; şekere göre daha düşük olduğunu belirtmek isterim. Sebze yemeği ve salatalarla birlikte tüketildiğinde kan şekerini çok yormaz, daha yavaş yükseltir. Uygun miktarda tüketilirse zayıflama diyetlerinde de tüketilebilir. 3 yemek kaşığı pişmiş pirinç 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir. California Rice Commission verilerine göre pirincin dünya çapında kırk binden fazla çeşidine rastlanabiliyor’’ dedi.

Dyt. Özger, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan pirincin 5 önemli faydası şu şekilde açıkladı:

Enerji Kaynağı

’’Pirinç zengin bir karbohidrat kaynağıdır ve çözünmesi zaman alan uzun karbohidrat zincirlerinden oluşur. Bu sayede, pirincin içindeki karbohidratlar sürekli bir enerji sağlayabilir. Yabani (kahverengi) pirinç, diyetisyen kontrolünde uygun miktarlarda tüketildiğinde diyabet hastaları içinde bile fayda sağlayabilir.

Yüksek Besin Değeri

Hem beyaz; hem de kahverengi pirincin kendine özgü besin değeri bulunmaktadır. Beyaz pirinç kalsiyum ve demir gibi yüksek mineraller içerir, ayrıca niyasin, D vitamini, tiamin ve riboflavin gibi vitaminler açısından da zengindir. Kahverengi pirinç ise lif açısından zengindir, bu nedenle sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Hastalık oluşumunu kontrol ediyor

Pirincin çeşitli hastalıkları kontrol ettiği biliniyor. Esmer pirinç, alzheimer hastalığının oluşumunu engelleyen yüksek miktarda nöroiletkenler içerir. Ayrıca ister beyaz olsun, ister kahverengi olsun pirinç, kalp hastalıkları ve kalp krizi oluşumunu engelleyebilen ve kalbi koruyabilen antioksidan içeriyor.

Kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor

Pirinçte çok düşük miktarda sodyum bulunuyor, bu sayede yüksek kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabiliyor.Yabani pirinç mükemmel bir sağlıklı lif kaynağıdır. Bunlar, sindirimi iyileştiren ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı yararlı bakterilerin gelişmesine yardımcı olabiliyor.

Glütensiz gıda

Pirinçte glüten bulunmamaktadır, bu nedenle çölyak hastalığından muzdarip olanların ve buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan proteinlere allerjisi olanların diyetine kolaylıkla dahil edilebiliyor’’.

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