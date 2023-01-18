Piknikte tavuk yedi zehirlendi 8 ay yürüyemedi

Malatya’da 8 ay önce arkadaşlarıyla gittiği piknikte yediği tavuktan zehirlenen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi 8 ay boyunca yürüyemedi. Üniversite öğrencisi genç kız, 8 aydır gördüğü tedavinin ardından bugün ilk adımı attı

Malatya İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rümeysa Bingöl 8 ay önce arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Piknikte güzel bir gün geçiren Bingöl bir süre sonra ise rahatsızlanarak kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen Bingöl gece saatlerinde tekrar fenalaştı. Kollarında başlayan güç kaybını kısa sürede vücudunun tamamında hisseden genç kız yürüme hareketi kısıtlanırken, ailesi tarafından getirildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

“Entübe edildim aylarca yoğum servisinde kaldım”

Arkadaşlarıyla gittiği pikniğin kabusa döndüğünü kaydeden Rümeysa Bingöl, "Geçtiğimiz yıl 24 Mayıs’ta okulda arkadaşlarımızla pikniğe gittik. Diğer gün kolumda ve ayaklarımda uyuşma başladı. Bir süre sonra kol ve ayaklarımı hiçbir şekilde oynatamadım. Üniversite hastanesine gittiğimizde kas gevşetici iğne yaptılar o da vücudumda olan zehri daha çok yaymış. Gece ayağa kalkmak isterken yere yığıldım kalkamadım. Eğitim Araştırma Hastanesi geldik bütün tetkikler yapıldı ama sonuçlar temiz çıktı. Gözetim altına aldılar o zaman solunum kaslarım gitti sonrasında yoğun bakıma alınarak entübe edildim. 22 günü entübe olarak üzere dört buçuk ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Daha sonra fizik tedavi servisine geldim. Burada da hocalarımız bana destek oldular. Ayağa kalkmama, yürümeme yardımcı oldular. Şuanda adım atabiliyorum. Adım atmaya başladığım zamanın mutluluğu tarif edilmez. Hiç adım atamayacağımı düşünüyordum. Adım atmaya başladığım zamanın mutluluğu tarif edilmez" dedi

“Her şey piknikte başladı”

Rümeysa’nın piknikte yediği yemek sonrası rahatsızlandığını kaydeden baba Şükrü Bingöl ise “Kızım Mayıs ayında arkadaşlarıyla gittiği piknik sonrasında biranda rahatsızlanarak kas güçlerini kaybetti. Önce sağ kolda daha sonra elde ve ayaklarda güçsüzlük oluştu. Biz de üniversite hastanesine gittik orda herhangi bir şeyi olmadı diye geri gönderdiler. Aynı günün gecesinde de kızım ayağa kalkamaz durumda Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdık. Daha sonra acil olarak yoğun bakım ünitesine aldılar. Dört buçuk ay yoğun bakımda kaldı. Daha sonra fizik tedavi ünitesine aldırdılar. Üç buçuk aydır da fizik tedavi ünitesine tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 4 gündür ayağa kalkıp yürümenin heyecanı ve mutluluğu var bizde. Şuanda yapılan tedavilerin neticesini görerek kızımın yeniden ayağa kalkacağı günü iple çekiyoruz. Hastane yetkililerine doktorlardan, fizik tedavi uzmanlarına bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Çok büyük ilerlemeler kaydettik”

Rümeysa’nın rahatsızlığına sebep olan durumun gıda zehirlenmesi olarak değerlendirdiklerini aktaran Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi baş fizyoterapisti Tuğba Karabulut da, "Rümeysa’nın tedavisi yaklaşık 4 aydır fizik tedavi rehabilitasyon merkezimizde devam ediyoruz. Rümeysa hastanemize botulinum toksini nedeniyle başvurdu. Öncesinde yoğun bakım süreci geçirdi. O süreçte solunum kasları, yüz kasları, yutmasını ve bütün vücudunu hareket etmesini sağlayan bütün kaslarında belirgin güç kayıpları yaşadı. Genel durumu stabil hale geldikten sonra da kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için fizik tedavi kliniğimizde tedavi gördü. O dönemden itibaren uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle çok büyük ilerlemeler kaydettik. Rümeysa’nın rahatsızlığına sebep olan durum gıda zehirlenmesi, tavuk yemesiyle gelişen toksik olay sebebiyle oluyor. Botulinum toksin konserve zehirlenmeleri, tarihi geçmiş gıdalar sağlıklı besin zinciri tamamlanmamış protein ürünleri, et ve süt ürünleri bunlardan sebep gerçekleşiyor" şeklinde konuştu

“Artık bağımsız kendi adımlarını atmaya başladı”

Rümeysa’nın yaklaşık 8 ay sonra yeniden yürümeye başladığını belirten Fizyoterapist Talha Ersöz de, “Rümeysa servisimize 4 buçuk aylık bir yoğun bakım sürecinden sonra geldi. Fizik tedavi servisine geldiğinde dört ekstremitenin kuadriplejide Hareket eksikliği ile buraya geldi. yaklaşık 3 buçuk aydır servisimizde gerekli rehabilitasyon hizmetlerini kendisine verdik. Beraber egzersizlerimize devam ettik. Bugün geldiğimiz aşamada artık bağımsız bir şekilde kendi adımlarını atmaya başladı" diye konuştu