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Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor

Pfizer tarafından Pfizerçin geliştirilen 'PF-07321332' isimli ilacın denemelerin ardından yıl sonuna doğru satışa sunulabileceği belirtildi.

Sağlık 27.04.2021, 12:09
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Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor

Kovid-19 hastalarının ağız yoluyla kullanabileceği bir ilacın insanlı denemelerinin mart ayında başladığını açıklayan Pfizer'in dünya çapında araştırma, geliştirme ve tıbbi bölümü başkanı Mikael Dolsten, "PF-07321332'yi, hastaların hastaneye yatırılmasına veya yoğun bakımda kalmasına gerek kalmadan, enfeksiyonun ilk belirtisinde uygulanabilecek potansiyel bir oral tedavi olarak tasarladık" ifadelerini kullandı.

İlacın bir aydır devam eden insanlı denemelerinde de 18 ile 60 yaş arası gönüllülerin yer aldığı kaydedildi.
King's College London'dan Dr. Penny Ward ise, "Bu aşamaya ilerledilerse çok iyimser olacaklardır" açıklamasında bulundu.

Pfizer ise, denemelerin ilk aşamasının ilacın performansına ek olarak 'önemli yan etkilere ve insanların ilacı aldıktan sonra nasıl hissettiğine bakmak için tasarlandığını' açıkladı.

İkinci aşama, katılımcıların birden fazla doza nasıl tepki verdiklerini inceleyecek, üçüncü aşama ise ilaç üzerindeyken yemenin etkisine odaklanacak.

İlacın korona virüse yakalanan kişilerde nasıl çalıştığını belirlemek için daha fazla deneme yapılması gerekecek.

 Denemelerin sonuçları ümit verici ise ilaç bu yılın sonlarına doğru satışa sunulabilir.

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