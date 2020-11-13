Pfizer/BioNTech’in Alman rakibi CureVac: Geliştirdiğimiz aşı buzdolabı sıcaklığında taşınabiliyor

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, corona virüse karşı geliştirdiği CvnCoV adlı aşısının 3. aşama klinik denemlerini başlatmadan önce aşının depolama koşullarının test edildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada aşının ortalama buz dolabı sıcaklığı olan 5 santigrat derecede bozulmadan 3 ay boyunca kalabileceği belirtildi. Ayrıca, aşının oda sıcaklığında 24 saati aşmamak suretiyle saklanabileceği ifade edildi.

Bununla birlikte CureVac, geliştirdikleri aşının dağıtımının, "diğer rakipleri"ne nazaran, potansiyel olarak daha kolay olduğunu vurguladı.

PFİZER/BİONTECH VE MODERNA GİBİ RNA BAZLI AŞI GELİŞTİRYOR



CureVac firması diğer Alman rakibi BionTech ve ABD’li Moderna gibi mesajcı RNA (mRNA) yaklaşımını kullanıyor. Ancak diğer iki firma klinik denemelere CureVac'tan daha önce başladı. Bununla birlikte, bu ayın başında CureVac tarafından geliştirilen corona virüs aşısının birinci aşama klinik çalışmalarında kişilerin bağışıklık tepkisinin tetiklediğinin görüldüğü açıklandı.

YÜZDE 90'DAN FAZLA KORUMA SAĞLADI

ABD'li ilaç şirketi Pfizer’dan tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü. Bir milyon 290 binin aşkın kişinin ölümüne neden olan pandemiye karşı geliştirilen aşı çalışmalarında bir kilometre taşı olarak görülen sonuçlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.. Ancak, aşının bulunması kadar önemli olan dağıtım sorunun nasıl çözüleceği hala belirsizliği koruyor. Bilim insanları “-70” derecede saklanması gereken aşının halk tarafından kullanımının sağlanmasının oldukça uzun bir süreç alacağından endişe ediyor.



Öte yandan, BionTech’ten yapılan açıklamada aşının beş güne kadar buzdolabında saklanabileceği ve kuru buz eklenen termal nakliye kutularında 15 güne kadar taşınabileceği belirtilmişti.