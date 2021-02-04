Pfizer/BioNTech aşısında tek doz ne kadar etkili? Kritik araştırma sonuçları açıklandı

İngiliz bilim insanlarının İsrail'in toplu aşılama programının verilerinden elde ettiği araştırmaya göre Pfizer/BioNTech aşısının tek dozu insanlara % 90'a yakın koruma sağlıyor.

İsrail'in aşı kampanyasından sorumlu Prof. Nachman Ash, geçtiğimiz ay tek bir dozun Pfizer'in önerdiğinden ve kendi düşündüklerinden daha az etkili olduğunu söylemişti.

İngiltere hükümetinin fonladığı ve East Anglia Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen analiz ise İsrail'deki 'bir dozun yeterli koruma sağlamayabileceğini' öne süren bir önceki çalışmaya ters düştü.

Araştırmaya göre Pfizer/BioNTech aşısı yapıldıktan 14 gün sonra vücut antikor üretmeye başlıyor, ikinci dozun uygulandığı 21'inci günde ise koruma oranı yüzde 90'a çıkıyor.

East Anglia Üniversitesi'nden "Aşı etkinliğinin, insanlar aşılandıktan yaklaşık 14 gün sonrasına kadar hala neredeyse sıfır olduğunu gördük. Ancak 14. günden sonra bağışıklık günden güne kademeli olarak arttı ve 21. günde yaklaşık% 90'a yükseldi. Gözlemlenen tüm gelişmeler ikinci enjeksiyondan hemen önceydi" dedi.

Guardian'da yer alan habere göre İsrail'deki ilk analizin verilerinin eksik yorumlanmış olabileceği de araştırmada ayrıca vurgulandı.

İngiliz bilim insanları, İsrail'de aşıyı yaptıranlar arasındaki enfeksiyon oranlarının ilk 8 gün içinde iki kat arttığını ancak bunun muhtemelen insanların daha az dikkat etmeleri nedeniyle gerçekleştiğin belirtti. Araştırmaya göre bu kişilerde enfeksiyon oranı düşerken antikor oranı artmaya başladı.