Pfizer: “Pfizer/BioNTech aşısının 3. doz etkinlik oranı yüzde 95.6”

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. takviye dozunun etkinlik oranının yüzde 95.6 olduğunu açıkladı.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. dozunun etkinlik oranını açıkladı. Pfizer CEO’su Albert Bourla yaptığı açıklamada, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede, Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını belirtti. Bourla ayrıca, "Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu denemelere katılanların yüzde 55.5’inin 16 ila 55 yaş arasında, yüzde 23.3’ünün ise 65 ve üzeri olduğu belirtildi.

Öte yandan, Pfizer’dan daha önce yapılan açıklamada, aşının etkinlik oranının 2. dozdan sonraki 4 ay içinde yüzde 96’dan yüzde 84’e düştüğü ifade edilmişti.