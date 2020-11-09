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Pfizer müjdeyi duyurdu!

Pfizer ve BioNTech, COVID-19'a Karşı Aşı Adayını Aşama 3 Çalışmasından İlk Ara Analizde Başarıya Ulaştı

Sağlık 09.11.2020, 15:17 09.11.2020, 15:44
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Pfizer müjdeyi duyurdu!

Pfizer'den yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı;

2020'de 50 milyon doza kadar covid-19 aşısı üretmeyi umuyoruz, gelecek yıl covid-19 aşısının 1.3 milyar doza yakın üretilmesi bekleniyor.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, en azından 1 semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranı %90'ın üzerinde
belirlendi.

Pfizer ve BioNTech'in aşısı koruma konusunda tahminlerden iyi sonuç verdi. En azından 1 semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranı %90'ın üzerinde belirlendi.

YILBAŞINDAN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLANABİLİR

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan aşının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor.

#korona #aşı #pfizer
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