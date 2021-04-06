"Pfizer, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu"

Koronavirüs aşısı yaptırma oranının en yüksek olduğu ülkelerden İsrail'de yerel basında teslimatta sorunlar olduğuna dair iddialar yer aldı.

Jerusalem Post'un haberine göre ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ürettiği koronavirüs aşısının gönderimini durdurdu çünkü son yollanan 2.5 milyon doz aşının ödemesini hâlâ alamadı.

Sputnik'teki habere göre, Pfizer'daki üst düzey yetkililer, koalisyon hükümeti belirsizliği nedeniyle borcun kapatılmayacağından endişeli, düzenli bir ülkede böyle bir durumun nasıl yaşanıyor olabileceğini anlamıyor. Ordu radyosu Galatz muhabiri de 'Good Morning Israel' programında paylaştığı bilgilerde Pfizer yetkililerinin İsrail'i 'muz cumhuriyeti' olarak gördüğünü aktardı.

İsrail'e pazar günü yollanmış olması gereken 700 bin doz aşının gönderimi ikinci bir karara kadar ertelenmişti.





​Öte yandan Pfizer, Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada söz konusu iddialara değinmedi ama Kasım 2020'de atılan imzalar doğrultusunda ilk teslimatı tamamladığının altını çizdi, anlaşmayı güncellemek, ek aşı göndermek için hükümetle çalıştıklarını belirtmekle yetindi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan ise bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

​Bugüne kadar 9.3 milyon nüfuslu İsrail'de 16 yaş üstü 5.27 milyon vatandaş aşının ilk dozunu yaptırdı, 4.84 milyona ikinci doz da yapıldı. Ülke, Moderna ve AstraZeneca- Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısını da kullanılıyor. Pandeminin başından bu yana 6 bin 248 kişi hayatını kaybetti. Pazar günü ülkede 32 bin 886 koronavirüs testi yapıldı, yaklaşık 195'i pozitif çıktı.