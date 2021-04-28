Pfizer'ın yeni müjdesi: Anti-Covid-19 hapı!

Pfizer'ın üzerinde çalıştığı bir başka proje olan Anti-Kovid hapı için müjdeli haberler geldi. Pfizer'in ilk aşama PF-07321332 denemesini 25 Mayıs'ta bitirmeyi planladığı açıklandı.

Anti Kovid hapı olarak da anılan anti viral ilacın labarotuar denemelerinde olumlu sonuç verdiği de gelen bilgiler arasında. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD ve Belçika'daki insanlı denemelerin başarılı olması durumunda Pfizer'in Kovid önleyici hapı 2021'in sonuna doğru kullanıma girebilir.

Bu hap Kovid-19'u hayatımızdan çıkarabilir

Şu anda Kovid-19'a karşı virüsün geliştirmesini engelleyebilecek aşılar dışında hiçbir silahımızın olmadığının altını çizen bilim insanları bu tür ilaçların pandemiyi sonsuza kadar hayatımızdan çıkarabileceği görüşünde. Glasgow Üniversitesi'nde görev alan bilim insanı Kevin Blyth, bu ilaç ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Anti viral ilaçlar işe yararsa bu ileriye yönelik büyük bir adım olur. Bu sayede kapanmaya da gerek kalmaz.' Aşıların yüzde yüz koruma sağlamadığının altını çizen bilim insanları Kovid-19'a karşı geliştirilen anti viral ilacın belirti göstermeye başlayan kişilerde hastalığın şiddetlenmesini durdurmak için kullanılabileceği görüşünde.

Anti kovid hapı virüsü nasıl engelliyor

Anti Kovid hapı' Virüsün çoğalmak için kullandığı belirli enzimlere yapışarak çalışıyor ve bu hamlesi sayesinde Kovid-19'un yayılmasını önleyerek çoğalmayı durdurmaya zorluyor. Başka bir deyişle insan denemeleri süren hap, KOvid-19'a vücudumuzda yayılacak alan bırakmayarak virüsü dar bir alana hapsediyor ve virüs yükünü ciddi oranda azaltıyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyde yan etki görülmedi

Benzer ilaçların, HIV ve hepatit C dahil olmak üzere virüsleri durdurmak için zaten kullanıldığının altını çizen uzmanlar, Pfizer'ın hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği deneylerinde herhangi bir yan etki saptayamamasını 'oldukça olumlu' şeklinde yorumluyor. Pfizer'in 25 Mayıs'ta sona ermesi beklenen PF-07321332 denemesinin ilk aşamasına yaklaşık 60 gönüllü katılıyor. Bu aşamadan başarılı bir sonuç çıkması durumunda şirket daha fazla insanın katıldığı ikinci bir insanlı deney yapacak. Bu aşamada da ilacın etkinliği onaylanır ve yan etki bulunmazsa ilaç gerekli onayları aldıktan sonra kullanıma girebilecek.