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Pfizer, Covid-19 aşısının acil kullanım onayı için bugün FDA’ya başvuracak

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile korona virüse karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının acil kullanım onayı için bugün ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunacak.

Sağlık 20.11.2020, 16:37
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Pfizer, Covid-19 aşısının acil kullanım onayı için bugün FDA’ya başvuracak
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ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile korona virüse karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının acil kullanım onayı için bugün ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunacak.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında birçok ülke ikinci dalga ile mücadele ederken, ABD’li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ortaklaşa geliştirdiği "BNT162b1" adlı korona virüs aşısının geçtiğimiz 18 Kasım’da virüsü önlemede yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu. İlk önce Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvuran Pfizer ve BioNTech, şimdi de ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) acil kullanım onayı için başvuruda bulunacak. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşının acil kullanım izni için bugün ABD’li sağlık düzenleyicilerine başvuru yapılacağı bildirildi. Pfizer’in CEO’su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "ABD’de onay, dünyaya Covid-19 aşısı sunma yolculuğumuzda kritik bir kilometre taşını temsil ediyor ve artık aşımızın hem etkililiği hem de güvenlik profilinin daha eksiksiz bir resmine sahibiz" dedi.

Şirket yetkilileri, FDA’nın acil kullanım onayını Aralık ayı ortasına kadar vermesini bekliyor.
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