Pfizer CEO'su neden aşı olmuyor?
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte korona virüs aşısını geliştiren şirketlerden Pfizer’in CEO’su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer’in CEO’su Albert Bourla, neden aşı olmadığını açıkladı. CEO Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek: “Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
İNSANLARIN GÜVENİ ARTACAKSA ÖNCEDEN AŞI OLURUM
Bourla, aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileğini de belirtmişti. Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresi’nden acil kullanım onayı alan aşı, ABD’de ilk kez New York’un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay’e uygulandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11