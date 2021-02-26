Pfizer aşılarının artık ultra soğukta muhafaza edilmesi gerekmeyecek

Şirketlerin başvurusu üzerine inceleme başlatan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aşının iki hafta boyunca normal donduruculardaki soğuklukta muhafaza edilebileceği kararını verdi. Yani aşının, iki hafta boyunca -5 ve -10 santigrat derece sıcaklıkta muhafaza edilmesi yeterli. FDA Biyolojik Değerleme ve Araştırma Merkezi yöneticisi Peter Marks, aşıların ultra soğukta depolanması ve taşınmasındaki yükün kalkmasının, aşının çok daha geniş alanlara yayılmasına yol açacağını ifade etti.