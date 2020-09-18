Peynirinizi doğru saklıyor musunuz?

Muratbey gıda uzmanları, sağlıklı şekilde peynir tüketimi için saklama koşullarına dikkat edilmesi konusunda tüketicileri uyardı. Uzmanlara göre ilk adım, peyniri satın alırken başlıyor. Ürünün marketlerde mutlaka buzdolabında olması, buzdolabı sıcaklığının ise +2C ile +4C derece arasında olduğunun kontrol edilmesi gerekiyor.

Peynirin, ambalajından çıkarıldıysa cam, metal veya seramik kap içerisinde ağzı kapalı şekilde saklanması gerektiğini söyleyen uzmanlar, ürünlerin mutlaka buzdolabında genelde kahvaltılık bölümü olarak tarif edilen kapaklı çekmecede muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.

Diğer taraftan, peynirlerin yenilecek kadarının kesilerek paketinden alınması, hemen yenilmeyecekse dilimlere ayırılmadan saklanması şart. Böylece peynirin dış ortamla teması en aza indirilerek ömrü uzamış, lezzetini ve tazeliğini uzun süre korumuş oluyor.

Muratbey gıda uzmanları, peynirlerin nasıl saklanması gerektiğini şöyle sıralıyorlar:

İşte peyniri saklamanın altın kuralları

Peynir, +2 ile +4 santigrat derece arasında, ışıksız ortamda muhafaza edilmeli, derin dondurucuda saklanmamalıdır.

Ambalajlarda belirtilen saklama ve tüketim koşulları mutlaka okunmalıdır.

Markette peynir gibi süt ürünlerinin alışverişi en son yapılmalıdır. Soğuk zincir kırılmamalı, marketlerde dolap dışında sergilenen ürünler alınmamalıdır.

Süt ve süt ürünü alındığında dışarıda fazla kalmamasını sağlayarak bir an önce eve gelinerek peynirler buzdolabına konmalıdır.

Peynirler buzdolaplarında ‘kahvaltılık bölümü’ olarak tarif edilen kapaklı çekmecelerde saklanmalıdır.