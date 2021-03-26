PETEK BAL MI SÜZME BAL MI?

Bal mumu, arıların ballarını, polenini, arı sütünü depolamak, larvalarını koyarak kovandaki arıların nüfusunu arttırmak, yaşamsal faaliyetlerini geliştirmek için arıların vücudundan çıkarmış olduğu jel kıvamındaki maddenin hava etkileşimi ile yoğunlaştıktan sonra yine arılar tarafından kullanılmak üzere çiğnenerek olgunlaştırılan özel bir maddedir. Son günlerde bal peteğinin zararlı olduğuna dair söylemler ortaya atılıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 35 yıllık Bal Ve Arı Ürünleri Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy: “Petek bal üretiminin meşakkatinden kaçanlar, spekülatif haberler ortaya atıyor. Kan akışını dengeleyen ve kalp hastalıklarına karşı direnç sağlayan petek, hor görülüyor. Petek yoksa arılar yoktur. Dolayısıyla hiçbir sebep ortaya konularak peteğin dışlanması, zararları olduğu söylenmesi doğru değildir.” dedi.

Bal Peteğini Yakından Tanıyın

Peteğin, bal için sadece saklama kabı olmadığını dile getiren Ahmet Bağran Aksoy, ifadelerine şu eklemelerde bulundu: “Arılar peteklerini bal mumundan inşa eder. Peteğin içeresindeki bal, bildiğimiz gerçek ham balın ta kendisidir. Balın peteği antioksidanlar bakımından zengindir. Balı peteği ile beraber yemenin sindirim sistemi organlarına ciddi anlamda katkısı vardır.”

“Petek Bal Asla Küçük Düşürülemez”

Petek olmadan balın sofralarımıza ulaşabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, “Petekli balın vermiş olduğu doygunluk hissi zayıflamayı kolaylaştırır.” açıklamasında bulundu. Petek balın doğanın sürdürülebilirliğine de katkı sunduğunu dile getiren Aksoy, “Süzme balın harmanlanması ve içerisine farklı ballar eklenmesi çok kolaydır. Petek balda bu işlemi yapamazsınız ve muhafazası çok zordur. Hakiki petek bal bulduğunuzda mutlaka edinin, ben 40 senedir petek bal tüketiyorum. Doğanın sürdürülebilirliğine çok büyük katkısı olan petekler asla küçük düşürülemez.” diye konuştu.

“Devletimiz Parafinle Mücadelede”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ciddi denetimleri sonucu Türkiye’de üretilen petekli balların mumlarında parafin tarzı kimyasal maddelerin kullanılmadığını belirten Aksoy; “Fenni kovanlarda üretimi artırmak için plaka şeklinde kullanılan bal mumları gayet güvenli, kontrolleri yapılıyor ve hiçbir şekilde parafinli ürünler üreticilere ulaştırılmıyor. Arı kovanlarını güveden uzak tutmak için kullanılan naftalin ve parafin de artık rafa kalktı. Devlet bu konuya da el atarak bal peteklerinin güvenliğini tamamen sağladı. Kendini bilmeyen üreticiler kaçak yollarla bu tür sahtekârlıklar yapabilirler fakat bu tüm arıcılara mal edilemez ve peteğin dışlanması söz konusu olamaz. O zaman bize düşen; Arıların bu saygı duyulacak emeğinin tadını çıkarmaktır.” İfadelerini kullanarak önemli eklemelerde bulundu: “Vatandaşlarımız, bal başta olmak üzere tüm arı ürünlerini güvendikleri kişilerden temin etsinler ve petek tüketmekten de vazgeçmesinler” dedi.