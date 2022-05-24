Perde ameliyatı ile 9 yıllık evlat hasreti son buldu

Diyarbakır’da yaşayan Gurbet Üzyandı, 3 başarısız aşılama ve 3 düşükten sonra perde ameliyatı ile 9 yıllık bebek hasretini sona erdirirdi.

Diyarbakır’da 9 yıl önce dünya evine giren 30 yaşındaki Gurbet ve 34 yaşındaki Hakan Üzyanı, evlat sahibi olmak için birçok yolu denedi. Doğal yollarla evlat sahibi olamayan Üzyandı, birçok hastanede gerçekleştirildiği 3 başarısız aşılama ve 3 düşük sonrası umutları yıkık halde evlerine geri döndü. Çift, akraba tavsiyesiyle umutsuz bir şekilde Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer, detaylı inceleme sonrası hastanın rahminde perde olduğunu ve ameliyat yapılması gerektiğini belirtti. Üzyandı ameliyatı kabul ederek gerçekleştiren operasyon sonrası hasta kendiliğinden gebe kaldı. 9 yıllık evlat hasretiyle matem havasına dönen çiftin evi bayram havasına dönüşerek, evlatlarını kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.