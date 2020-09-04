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“Pelvik ağrılara karşı E vitamini kullanın”

OP. DR. EMİNE ZEYNEP YILMAZ, ÇİKOLATA KİSTİNİN YANI SIRA BİRÇOK RAHATSIZLIĞIN PELVİK AĞRILARI TETİKLEDİĞİNİ BELİRTTİ.

Sağlık 04.09.2020, 13:09
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“Pelvik ağrılara karşı E vitamini kullanın”

Op. Dr. Emine Zeynep Yılmaz, çikolata kistinin yanı sıra birçok rahatsızlığın pelvik ağrıları tetiklediğini belirterek “Ağrının kaynağı bulunarak hedefe yönelik tedavi uygulanmalı. Ayrıca E vitamini, balık yağı kullanılmalı” dedi.

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Zeynep Yılmaz, pelvik ağrıların altında birçok sebebin olabileceğine işaret etti. Yaptığı açıklamada Yılmaz, “Pelvik ağrıların en az 3-6 ay aralığında veya daha uzun sürede olan göbek altından leğen kemiğine dek uzanan bölgede hissedilen ve fonksiyonel kayba sebebiyet veren ağrılar olarak tanımlanıyor” dedi.

“Ağrıları ayakta durmak başlatıyor”

Toplumda yüzde 4 ila 16 oranında pelvik ağrıların görüldüğüne işaret eden Op. Dr. Emine Yılmaz “Sadece pelvik ağrısı olan kadınların üçte biri tedavi arayışında. Ağrılar genelde orta şiddette, künt, keskin veya kramp tarzında olabilir. Genelde karnın alt kısmında veya kasıklarda tarif edilir. Tuvalette, merdiven çıkarken veya cinsel ilişki esnasında başlayabilir. Sıklıkla ayakta durmak ağrıları başlatır. Ağrılar hafiften çok şiddetliye doğru uzanabilir. Pelvik ağrılarda en sık rastlanan jinekolojik sebeplere ilişkin şu bilgileri paylaştı: Çikolata kisti, instertisyel sistit ve pelvik tabandaki kas spazmına bağlı pelvik ağrı hissedilebilir. Bazı kadınlarda sebep bulunamaz, bu hem hasta hem de doktor için zor bir durumdur. Sebebi bulunamayan hastalardaki problem genelde santral sinir sistemine bağlı olur. Bu koşul sıklıkla çok merkezli ağrı ve eşlik eden aşırı yorgunluk, hafıza problemleri ve kalitesiz uyku ile birlikte bulunur” şeklinde konuştu.

“Kanser tehditi de unutulmamalı”

Kadınlarda jinekolojik olarak en çok çikolata kistinin görüldüğünü ifade eden Yılmaz "Pelvik ağrı nedeniyle ameliyat edilen hastaların yüzde 20 ila 80’inde çikolata kistine rastlanır. Ancak; her çikolata kisti varlığında pelvik ağrı olur anlamı çıkmamalı. Çünkü bunun dışında rahimdeki bazı kitleler (myom, adenomyozis gibi), geçirilmiş cerrahiye bağlı karın içi yapışıklıklar ve de ciddi pelvik enfeksiyonlar yine pelvik ağrıya sebep olabilir. Nadiren de olsa kanser tehtidi de unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

“Duruş bozukluğu da bir diğer faktör”

Jinekolojik sebepler dışında bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarının da pelvik ağrılara neden olabileceğini vurgulayan Yılmaz, “İrritable ya da inflamatuar bağırsak hastalıkları, Çölyak ve kronik kabızlık da pelvik ağrılara neden olabilir. Pelvik ağrı sebepleri olarak üriner sisteme bakıldığında sistit, ağrılı mesane, böbrek taşı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, kas iskelet sisteminde miyofasyal pelvik ağrı sendromu, fibromiyalji, kötü postür (duruş) ve fıtıklar, bazı sinirlerin sıkışması da nörolojik sebepler doğurur. Örneğin devamlı bisiklet kullanan veya ata binen hastalarda pelvis ve perine bölgesinde pudandel nöralji gelişebilir. Psikolojik olarak bakıldığında fiziksel tacize uğrama, depresyon, uyku bozuklukları pelvik ağrı sebebidir” dedi.

“Cerrahi müdahale gerekebilir”

Öncelikle ağrının kaynağının bulunarak hedefe yönelik tedavinin uygulanmasına dikkati çeken Yılmaz, “Bunun için fizik muayene, kan tahlilleri, kültürler ve hiçbir sebep bulunamazsa ameliyat gerekebilir. Başlangıç tedavisi olarak ağızdan alınan ağrı kesiciler kullanılabilir. Eğer tatmin edici bir sonuç alınmazsa daha kuvvetli ağrı kesicilere geçilebilir ve antidepresan, antikonvülzan ilaçlar nöropatik ağrılarda yardımcı olabilir. Enfeksiyon durumlarında antibiyotik kullanılır. Karına sıcak soğuk uygulama, germe egzersizleri, masaj gibi fizik tedavi terapilerini doktorunuz önerebilir. Bazı durumlarda cerrahi gerekebilir, ki bu durumlar sinir harabiyeti yaratmaya yöneliktir. Gereken durumlarda hormon tedavisi uygulanabilir. Bunun dışında E vitamini, balık yağı, düşük yağlı diyet, egzersiz, akupunktur kullanılabilir” şeklinde sözlerini tamamladı.

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